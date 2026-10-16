Следуя доброй традиции, будущих защитников Отечества пригласили на торжественное мероприятие, чтобы сказать им важные напутственные слова и вдохновить на службу в Вооруженных Силах.



К будущим защитникам Отечества обратилась заместитель председателя райисполкома, председатель районной призывной комиссии Людмила Кураликова, отметив, что впереди у ребят серьезное испытание на выносливость, дисциплину и стойкость. Именно в армии закаляется характер, приобретаются верные друзья и раскрываются самые лучшие человеческие качества. Людмила Адамовна пожелала призывникам стойкости духа и неиссякаемой энергии, чтобы служба была легкой, а плечо сослуживца – надежным. Она также напомнила, что дома их всегда ждут с любовью и гордостью, и выразила уверенность, что они достойно пройдут военную службу и вернутся настоящими защитниками Отечества.

Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковник Денис Монит в свою очередь подчеркнул, что служба в армии – это священный долг и великая честь, а быть на страже рубежей Родины – огромная ответственность. Уже скоро, с 22 октября, призывники отправятся в ряды Вооруженных Сил, обозначил Денис Михайлович. «Вам предстоит пройти серьезную проверку на право называться настоящими мужчинами, освоить военную специальность, найти новых друзей и получить жизненный опыт. Армия – это школа жизни, где крепнет дух и физическая сила, а армейская дружба остается на всю жизнь», – подытожил военный комиссар.

Пожелав ребятам достойно пройти этот этап, окрепнуть, возмужать, найти верных товарищей, Денис Монит вручил заслуженные награды. За высокий профессионализм, качественное ведение медицинского освидетельствования граждан подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы Республики Беларусь, другие войска и воинские формирования в сентябре-ноябре 2026 года благодарности удостоена врач общей практики центральной районной больницы Анна Галыга. Благодарностью военного комиссариата за добросовестное и качественное оказание содействия в подготовке и проведении мероприятий призыва граждан на срочную военную службу в сентябре — ноябре 2026 года также отмечена психолог Коммунаровской школы Анна Морозова.

Благодарственные письма от командования 38-й отдельной Брестской гвардейской десантно-штурмовой бригады получили родители военнослужащих, проходящих службу в этом подразделении. Галина и Дмитрий Савенковы – за хорошее воспитание сына Юрия, а Анна Павленкова – за достойное воспитание сына Вадима.

Благословил призывников на добрую службу благочинный Буда-Кошелевского епархиального округа протоиерей Сергий Пешко. Хорошее настроение присутствующих создавали номера творческих коллективов и индивидуальных исполнителей района.

Елизавета Малая

Фото Инны Костянко