Открывая мероприятие, объединившее молодежь Морозовичского и Гусевицкого сельсоветов, заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай отметил, что такие встречи проводятся прежде всего, чтобы молодые специалисты могли задать интересующие их вопросы, а также предложить свои идеи и проекты. Будакошелевщина – один из крупных районов области, который уверенно входит в пятерку лидеров по выполнению прогноза социально-экономического развития, а по итогам прошлого года занял первое место в своей группе, подчеркнул Артем Сергеевич. По его мнению, у молодежи, прибывшей на первые рабочие места в разные сферы, есть хорошая возможность не только освоить профессию, но и закрепиться, и связать свою судьбу с Будакошелевщиной. Он пожелал молодым людям не бояться трудностей, учиться у старших, любить свое дело, а в ходе встречи – активно задавать вопросы.

Начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Лилия Торманова и главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Елена Короткевич проинформировали молодых людей о перспективах работы в районе, возможностях профессионального роста и кадровой политике. Они акцентировали внимание на том, что молодежь может принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей, входить в кадровый резерв и со временем занимать руководящие посты.

О льготных кредитах рассказала директор ЦБУ №307 ОАО «Беларусбанк» Вера Гаева. Она подробно остановилась на условиях кредитования в соответствии с Указом Президента № 631: ставка составляет 25 процентов от ставки рефинансирования, максимальная сумма – до 30 базовых величин, срок – до 5 лет. Кредит можно использовать на приобретение непродовольственных товаров белорусского производства, включая строительные материалы.

Председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова рассказала о гарантиях, предусмотренных для молодых кадров коллективным договором, напомнив о выплатах, которые положены при трудоустройстве, о материальной помощи на оздоровление, компенсации найма жилья, займах на потребительские нужды и других мерах поддержки. Председатель районного комитета профсоюза работников образования и науки Елена Парфененко поделилась информацией о деятельности отраслевого профсоюза, о том, какую поддержку он оказывает педагогам, и пригласила молодежь активнее участвовать в профсоюзной жизни.

Опытом участия в проекте «Школа молодого руководителя», реализуемого в Гомельской области по инициативе председателя облисполкома Ивана Крупко, поделился директор ОАО «Гомельлен» Николай Бабушкин. Проект создан для подготовки резерва руководящих кадров агропромышленного комплекса. Обучение длится с апреля по сентябрь и включает теоретические лекции преподавателей ведущих вузов, выступления представителей сельхозорганизаций, семинары-учебы в базовых хозяйствах и работу с наставниками из числа опытных руководителей Гомельщины. Николай Викторович обратился к молодым специалистам со словами напутствия: не стоит бояться идти вперед, учиться новому и достигать новых вершин.

Председатель районного штаба молодежного движения «Искра» Станислав Сильченко выступил на тему формирования кадров будущего и сплочения молодежи на основе исторической памяти. Он рассказал о проектах, которые реализует движение: историко-просветительской работе, велопробегах, уроках памяти, а также о возможностях, которые открываются перед молодыми людьми в партийной и общественной деятельности.

В ходе мероприятия молодежь делилась первыми впечатлениями от работы, рассказывали, что их удивило на новом месте, говорили о планах на ближайшее будущее и отвечали на вопросы.

Молодым специалистам вручили памятные сувениры от районного отделения партии «Белая Русь», отраслевых профсоюзов и предприятий, на которые они пришли работать.

Елизавета Малая

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