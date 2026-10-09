Как отметили в ведомстве, порядок приобретения гражданства Республики Беларусь регламентирован Законом Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. №136-З «О гражданстве Республики Беларусь» и Положением о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.1994 года №209.

В соответствии со статьей 12 Закона гражданство Республики Беларусь приобретается:

по рождению;

в порядке приема в гражданство Республики Беларусь;

в порядке регистрации;

вследствие восстановления в гражданстве Республики Беларусь;

по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом и международными договорами Республики Беларусь.

Ребенок приобретает гражданство Республики Беларусь по рождению, если на день рождения ребенка:

хотя бы один из родителей ребенка состоит в гражданстве Республики Беларусь независимо от места рождения ребенка;

родители (единственный родитель) ребенка, временно или постоянно проживающие в Республике Беларусь, являются лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории Республики Беларусь;

родители (единственный родитель) ребенка, постоянно проживающие в Республике Беларусь, являются иностранными гражданами, при условии, что ребенок родился на территории Республики Беларусь, а государства, гражданами (подданными) которых являются его родители, не предоставляют ему своего гражданства.

С заявлением о приеме либо о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации имеют право обратиться лица, достигшие 18-летнего возраста, если они:

соблюдают и уважают Конституцию Республики Беларусь, иные акты законодательства, берут на себя обязательство в дальнейшем соблюдать и уважать Конституцию Республики Беларусь и иные акты законодательства;

знают один из государственных языков Республики Беларусь в пределах, необходимых для общения (необходимый уровень знания одного из государственных языков Республики Беларусь определяется путем прохождения тестирования перед подачей заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь);

не имеют гражданства, либо утрачивают гражданство иностранного государства в случае приобретения гражданства Республики Беларусь, либо обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлением о прекращении имеющегося у него гражданства иностранного государства, за исключением случаев, когда прекращение гражданства иностранного государства невозможно по независящим от лица причинам.

Одним из условий приобретения гражданства Республики Беларусь на общих основаниях в соответствии с абзацем четвертым части первой статьи 14 Закона является проживание иностранца в Республике Беларусь после получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь в течение пяти лет непрерывно. Без применения данного условия (пятилетнего срока постоянное проживания в Республике Беларусь) имеют право:

белорусы, а также лица, идентифицирующие себя как белорусы, и их потомки (кровные родственники по прямой линии: дети, внуки, правнуки);

лица, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющие выдающиеся заслуги перед Республикой Беларусь, высокие достижения в области науки, техники, культуры и спорта либо обладающие профессией или квалификацией, представляющей государственный интерес для Республики Беларусь;

лица, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, состоящие в браке с гражданином Республики Беларусь не менее трех лет и имеющие общего несовершеннолетнего ребенка, являющегося гражданином Республики Беларусь;

лица, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, ранее состоявшие в гражданстве Республики Беларусь.

Также иностранец должен иметь законный источник получения доходов, обеспечивающих ему и находящимся на его иждивении нетрудоспособным членам семьи прожиточный минимум, установленный в Республике Беларусь.

В соответствии с частью первой статьи 15 Закона в упрощенном порядке приобрести гражданство Республики Беларусь имеют право лица, которые:

родились либо постоянно проживали на территории Республики Беларусь до 12 ноября 1991 г.;

являются супругом (супругой) лица, которое приобретает гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации по основанию, предусмотренному абзацем вторым настоящей части;

являются потомком лица, которое приобретает, приобрело либо могло приобрести гражданство Республики Беларусь в порядке регистрации по основанию, предусмотренному абзацем вторым настоящей части;

получили высшее образование в учреждении образования Республики Беларусь и осуществляют трудовую деятельность в Республике Беларусь в соответствии с законодательством о труде не менее трех лет.

Обратиться с заявлением о восстановлении в гражданстве Республики Беларусь вправе лицо, которое ранее состояло в гражданстве Республики Беларусь и утратило его по основаниям, предусмотренным абзацами третьим или четвертым части первой статьи 19 Закона либо пунктом первым статьи 20 Закона Республики Беларусь от 18 октября 1991 г. №1181-XII «О гражданстве Республики Беларусь». То есть, это категория лиц утративших гражданство Республики Беларусь:

вследствие добровольного приобретения гражданства другого государства до 17.08.2002, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь по заявлению родителей (единственного родителя) в отношении ребенка, приобретшего по рождению наряду с гражданством иностранного государства гражданство Республики Беларусь;

по основаниям, предусмотренным международными договорами Республики Беларусь.

В соответствии с международными договорами Республики Беларусь приобрести белорусское гражданство в упрощенном порядке имеют право граждане Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации при наличии хотя бы одного из постоянно проживающих на территории Республики Беларусь и являющихся гражданами Республики Беларусь близких родственников: супруга (супруги), родителей (усыновителей, удочерителей), ребенка (в том числе усыновленного, удочеренного), сестры, брата, деда, бабки, внука, внучки.

У граждан Украины, ходатайствующих о приобретении гражданства Республики Беларусь, согласно Соглашению между Республикой Беларусь и Украиной об упрощенном порядке изменения гражданства гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими в Украине, и гражданами Украины, постоянно проживающими в Республике Беларусь, от 12 марта 1999 года не истребуются документы о выходе из гражданства Украины и об уплате государственной пошлины при приеме в гражданство на общих основаниях. При этом граждане Украины, ходатайствующие о приобретении белорусского гражданства в соответствии с Соглашением, должны предоставить действительный паспорт гражданина Украины, оформленный в установленном порядке для выезда на постоянное проживание из Украины в Республику Беларусь, с простановкой в нем штампа о постановке на консульский учет в Посольстве Украины в Республике Беларусь.

В настоящее время в стране реализуется поручение Президента Республики Беларусь о приеме в гражданство Республики Беларусь граждан Украины, данное в ходе встречи с представителями медиапространства: «Большой разговор с Президентом», которое распространяет свое действие на трудоустроенных граждан Украины, имеющих разрешение на постоянное проживание в Республике Беларусь. Прием и рассмотрение заявлений осуществляется в порядке, установленном Положением, с учетом Соглашения. При этом, в случае отсутствия у гражданина Украины паспорта гражданина Украины, оформленного в установленном порядке для постоянного проживания в Республике Беларусь и содержащего отметку о постановке на консульский учет, прием документов осуществляется сотрудником ПГиМ без применения Соглашения, с учетом исключения, предусмотренного абзацем шестым части первой статьи 14 Закона (прекращение гражданства иностранного государства невозможно по независящим от лица причинам). В таких случаях заявителем предоставляется заявление с указанием причин о невозможности прекращения имеющегося украинского гражданства и уплачивается государственная пошлина за рассмотрение заявления о приеме в гражданство Республики Беларусь.

Для иностранцев, не выполняющих условие непрерывного пятилетнего срока постоянного проживания в Республике Беларусь после получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь, прием документов осуществляется без учета данного срока проживания при условии осуществления гражданином Украины трудовой деятельности на территории нашего государства. При этом в качестве документа, предусмотренного абзацем третьим части первой пункта 24 Положения, приобщается характеристика с места работы заявителя, которая должна быть подписана руководителем предприятия (учреждения, организации) либо лицом, его заменяющим, заверена печатью и содержать дату ее составления.

Для более подробной консультации по вопросу приобретения гражданства Республики Беларусь необходимо обращаться в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации (постоянной прописки) иностранца.

Подготовила Татьяна Титоренко