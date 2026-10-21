Транспортная инспекция информирует, что в рамках реализации совместного белорусско-китайского проекта по цифровизации международных автомобильных перевозок с 8 октября 2026 года начата эксплуатация системы выдачи и использования электронных разрешений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.
Оформление китайских электронных разрешений будет осуществляться перевозчиками через личный кабинет в АИС «Дазвол» без необходимости личного посещения филиалов Транспортной инспекции. Новый функционал позволит получать электронные разрешения, уплачивать государственную пошлину, закреплять за разрешениями водителей (при необходимости), активировать разрешения перед рейсом и распечатывать форму электронного разрешения с QR-кодом.
В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерством транспорта КНР, до 31 декабря 2026 года установлен следующий порядок использования разрешений:
- Резервный способ проезда (бумажный бланк).
При выполнении перевозки с использованием электронного разрешения в кабине транспортного средства белорусского перевозчика рекомендуется иметь бумажное разрешение КНР в качестве резервного способа проезда. В случае возникновения технических сбоев или проблем при проверке электронного разрешения контроль транспортного средства будет осуществляться по бумажному разрешению.
- Использование ранее выданных бумажных разрешений.
Все бумажные разрешения на проезд по территории КНР, ранее полученные автомобильными перевозчиками, остаются действительными и могут использоваться для выполнения перевозок до окончания установленного срока их действия без необходимости обязательного оформления электронного разрешения.
В целях заблаговременной подготовки к работе в системе Транспортная инспекция предлагает ознакомиться с обновленным Руководством пользователя (перевозчик), размещенном на официальном сайте инспекции. Порядок заказа, активации и использования цифровых бланков подробно изложен в данном Руководстве, с которым может ознакомиться каждый заинтересованный.
Транспортная инспекция