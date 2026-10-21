Транспортная инспекция информирует, что в рамках реализации совместного белорусско-китайского проекта по цифровизации международных автомобильных перевозок с 8 октября 2026 года начата эксплуатация системы выдачи и использования электронных разрешений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Оформление китайских электронных разрешений будет осуществляться перевозчиками через личный кабинет в АИС «Дазвол» без необходимости личного посещения филиалов Транспортной инспекции. Новый функционал позволит получать электронные разрешения, уплачивать государственную пошлину, закреплять за разрешениями водителей (при необходимости), активировать разрешения перед рейсом и распечатывать форму электронного разрешения с QR-кодом.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерством транспорта КНР, до 31 декабря 2026 года установлен следующий порядок использования разрешений:

Резервный способ проезда (бумажный бланк).

При выполнении перевозки с использованием электронного разрешения в кабине транспортного средства белорусского перевозчика рекомендуется иметь бумажное разрешение КНР в качестве резервного способа проезда. В случае возникновения технических сбоев или проблем при проверке электронного разрешения контроль транспортного средства будет осуществляться по бумажному разрешению.

Использование ранее выданных бумажных разрешений.

Все бумажные разрешения на проезд по территории КНР, ранее полученные автомобильными перевозчиками, остаются действительными и могут использоваться для выполнения перевозок до окончания установленного срока их действия без необходимости обязательного оформления электронного разрешения.

В целях заблаговременной подготовки к работе в системе Транспортная инспекция предлагает ознакомиться с обновленным Руководством пользователя (перевозчик), размещенном на официальном сайте инспекции. Порядок заказа, активации и использования цифровых бланков подробно изложен в данном Руководстве, с которым может ознакомиться каждый заинтересованный.

Транспортная инспекция