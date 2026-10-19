В рамках Недели родительской любви и Года белорусской женщины состоялась торжественная церемония награждения жен работников МЧС Гомельской области. Начальник Гомельского областного управления МЧС Виталий Бокун отметил их важную роль в поддержке своих мужей и за многолетнюю любовь, терпение и веру вручил им памятные нагрудные знаки «Жена офицера-спасателя». Примечательно, что среди награжденных есть и наша землячка Вероника Козлова. Поздравляем Веронику Ивановну с наградой!

Татьяна Титоренко

Фото из личного архива Вероники Козловой