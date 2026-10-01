1 октября «Авангард» перешагнул 95-летний рубеж. Юбилей – отличный повод оглянуться назад и побеседовать с теми, кто все эти годы был рядом. Корреспондент районки встретилась с читателями, чтобы узнать, чем живет газета в их глазах и что пожелают они редакции в юбилейный день.

Галина МИХАЛЬЦОВА, жительница г. Буда-Кошелево:

– Выписываю «Авангард» всю свою жизнь. Как можно представить наш быт без любимой газеты? Это же настоящая летопись жизни района! Мне нравится узнавать из нее о важных новостях и переменах, но больше всего люблю читать о людях, всегда радуюсь успехам наших земляков. Мы с подругами стали настоящим «читательским клубом»: часто вместе изучаем свежий номер, обсуждаем статьи и делимся мнениями.

В юбилей желаю районке долголетия и как можно больше подписчиков, ведь газета помогает нам хранить историю родного края, где растут наши дети, внуки и правнуки.

Ольга и Николай СУКОВАТЫЕ, горожане:

– Районка для нас – это часть жизни с самого детства. Читаем ее от корки до корки, а если уезжаем, то следим за новостями на сайте издания. С «Авангардом» мы познакомились после переезда в Буда-Кошелевский район, но связь с газетой у нас давняя: мой дедушка в послевоенные годы был здесь главным редактором, а отец Николая Ивановича писал для издания стихи и заметки. Наши любимые рубрики – поэтическая страница, новости сельского хозяйства, истории о земляках-ветеранах.

Искренне желаем «Авангарду» процветания. Газета нам очень нужна. Мы надеемся, что она будет радовать читателей еще долгие годы.

Александр ТАБОРКО, будакошелевец:

– От всей души поздравляю родную газету с юбилеем! Являюсь ее постоянным подписчиком уже много лет. Для меня это издание стало по-настоящему близким. С гордостью слежу за успехами нашего района и достижениями земляков, с особым трепетом читаю материалы о ветеранах Великой Отечественной войны, очень полезной и важной считаю рекламную информацию. Часто захожу на сайт издания, чтобы быть в курсе событий.

Вы всегда на «передовой». Успехов в вашем нелегком, но таком нужном труде, сил и вдохновения! Живите и процветайте, дорогие авангардовцы!

Уважаемые читатели, ваша поддержка – это то, что позволяет нам развиваться и быть в центре событий района. Мы работаем для вас и благодаря вам. Спасибо, что читаете, комментируете и остаетесь с нами.

Анастасия ЛОСЕВА

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