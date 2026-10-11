По информации, поступившей от ОАО «РЖД», по техническим причинам 11 октября 2026 года поезд №301 Адлер-Минск отправлением из Адлера 9 октября 2026 года в 20.38 и прибытием в Минск 11 октября 2026 года в 19.03 будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станцию Брянск, Смоленск, Орша-Центральная (вместо станции Гомель) до Минска. В Минск поезд прибудет в 18.30 (вместо 19.03).

Для доставки пассажиров, следующих в составе поезда №301 Адлер-Минск от станций Российской Федерации до станций участка Гомель-Минск, дополнительно назначен поезд №612 Минск-Гомель. Поезд отправится со станции Минск-Пассажирский 11 октября в 20.26 и прибудет в Гомель в 23.55.

Для пассажиров, которые ранее приобрели проездные документы на поезд №301 Адлер-Минск от станций участка Гомель-Минск, назначен поезд №611 Гомель-Минск отправлением из Гомеля 11 октября в 14.38 и прибытием в Минск в 19.03.

Также 11 октября 2026 года поезд №302 Минск-Адлер следует действующим расписанием до станции Гомель, затем — измененным маршрутом через Могилев, Оршу, Смоленск, Брянск и далее своим маршрутом.

Более подробную информацию о расписании движения данных поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

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