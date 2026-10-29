К уникальному республиканскому проекту «Трэці бацькаў», инициированному Белорусской партией «Белая Русь», на Будакошелевщине присоединяется все больше многодетных семей. И это радует.

Сегодня в торжественной обстановке председатель районного исполнительного комитета, член партии «Белая Русь» Валентин Ундруль поздравил с замечательным событием – рождением третьего малыша супругов Екатерину и Василия Певень и вручил им символ проекта «Бацькаву кашулю». «Это важное событие не только для вашей семьи, уважаемые родители, но и в масштабах нашего района. Мы рады появлению на свет каждого маленького жителя Будакошелевщины. Ведь именно они – будущее нашей малой родины», – отметил глава района. Валентин Антонович поблагодарил их за нелегкий родительский труд и пожелал родителям и детям здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. К поздравлениям присоединился заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай и вручил памятный подарок.

Счастливых родителей поприветствовала начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина Левкович и присвоила семье статус многодетной: «Самое главное, чтобы ваш малыш вырос достойным гражданином, патриотом нашей страны, чтобы вы могли в нем воспитать самые яркие и трогательные чувства – любви к родине, заботы и взаимопонимания».

С пожеланиями здоровья, благополучия, словами поддержки к семье Певень обратилась депутат районного Совета депутатов, директор представительства Белгосстраха по Буда-Кошелевскому району Людмила Журавлева.

Символичный подарок от всех женщин Будакошелевщины – рушник «Бабулiна каша» передала родителям председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Анна Матузко. «За рождением малыша следует крещение. По традиции кашу, которую несут куму для выкупа, заворачивают в рушник. Пусть этот рушник, с теплом и любовью вышитый местными мастерицами, станет еще одним оберегом для вашей семьи. Храните и берегите его для своих детей и внуков», – пожелала Анна Владимировна.

Для мамы новорожденного Дмитрия, Екатерины Васильевны, этот день стал торжественным вдвойне. «Год белорусской женщины для меня – знаковый. Рождение третьего малыша – это не просто радостные хлопоты, но и почетный статус многодетной мамы. Проект «Трэці бацькаў», проходящий под эгидой «Белой Руси», направлен на то, чтобы подчеркнуть роль государства как надежного партнера семьи и поддержать престиж многодетности. Мне как члену районного отделения партии «Белая Русь» получить такой замечательный подарок от Главы государства особенно приятно и волнительно. Уверена, что он станет нашей семейной реликвией и будет передаваться из поколения в поколение. Мы же с супругом и детьми своей активной гражданской позицией, стремлением плодотворно работать и учиться на благо нашей Беларуси будем стараться оправдать высокое звание многодетной семьи», – поделилась Екатерина Певень.

Участники мероприятия еще раз пожелали многодетной семье крепкого здоровья, терпения, взаимопонимания и гармонии, а детям – расти счастливыми, любознательными и окруженными родительской любовью.

Наталья Логунова

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