О важности и особенностях военной службы в современных условиях, профессиях силового профиля и ответственном выборе жизненного пути шла речь сегодня в аграрно-техническом колледже.



Перед учащимися выступили военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковник Денис Монит, ведущий специалист группы отбора на военную службу военного комиссариата Гомельской области полковник милиции запаса Владимир Бухавцов.

Владимир Васильевич поделился воспоминаниями о службе и рассказал о профессиональном пути. Отдельное внимание уделил прохождению службы: по призыву, по контракту, а также возможности получения образования в военных учебных заведениях. Будущие призывники узнали, какие перспективы открывает каждый из этих путей. Гости ответили на вопросы ребят и рассказали, какие требования предъявляются к будущим абитуриентам и кандидатам на службу.

К учащимся обратился и директор колледжа Николай Адашкевич. Он подчеркнул, что сегодня особенно остро ощущается хрупкость мира, поэтому служение Родине – важная миссия. Многое зависит от ответственности, мужества и неравнодушия людей.

На практических занятиях ребята с большим интересом примеряли армейские каски и бронежилеты, а также изучали устройство огнестрельного оружия. Встреча стала возможностью не только узнать о военных профессиях, но и задуматься о долге и значении личного вклада в безопасность и благополучие страны.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива участников