XXХII Минский международный кинофестиваль «Лiстапад» пройдет с 30 октября по 6 ноября под слоганом «Смотри. Живи. Цени».

Первый фестиваль «Лiстапад» состоялся в 1994 году. Кинофорум был призван объединять лучшие картины (игровые и документальные), созданные на постсоветском пространстве. Дебютировал он под названием «Фестиваль постсоветского кино «Лiстапад». В первых форумах принимали участие фильмы из России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Со временем кинофестиваль расширился, завоевал авторитет и официально приобрел статус международного.

Особую значимость в становлении и масштабировании кинофорума сыграла поддержка Президента Беларуси Александра Лукашенко, под патронатом которого фестиваль обрел государственную значимость. Главным символом этого высокого статуса стали два постоянных специальных приза Президента Республики Беларусь: «За гуманизм и духовность в кино» и «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве». Этими призами каждый год награждаются выдающиеся фильмы, режиссеры, актеры и деятели культуры за вклад в развитие киноискусства и укрепление духовных и нравственных ценностей.

Для участия в конкурсных программах XXХII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад» было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран. В итоге отобрано более 130 фильмов из 55 стран. На кинофестивале представят работы участников из России, Китая, Казахстана, Пакистана, Индии, Вьетнама, Мексики, Камбоджи, Марокко, Эквадора, Венесуэлы, Колумбии, Кубы и других стран. Впервые на фестиваль приедут представители из Мьянмы.

Показы кинолент пройдут на ключевых площадках Минска: в кинотеатрах «Москва», «Победа», «Центральный», «Беларусь» и «Пионер». По традиции показы картин состоятся в регионах.

Запланировано восемь конкурсных программ: игрового, неигрового и анимационного кино, фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік», «Кино молодых», короткометражных лент, а также Национальный конкурс и конкурс национальных киношкол.

В программу включены Дни кинематографии Беларуси, Казахстана, Пакистана, России, Индии и Китая. В Год белорусской женщины они будут посвящены женскому взгляду на киноискусство.

На фестивале состоится большая премьера. Зрители увидят анимационный фильм «Три сестры», номинированный на премию «Оскар» 2026 года в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм», российского художника-аниматора, заслуженного деятеля искусств РФ Константина Бронзита.

Церемония открытия пройдет 30 октября в кинотеатре «Москва». Его пространство трансформируется в необычную площадку, где будут работать зоны для фотографирования и интервью, знакомства и общения с участниками.

Фильмом-открытием станет белорусско-российская кинолента «Батька Минай. Партизанская легенда» российского режиссера Игоря Угольникова. Картина участвует в конкурсном показе.

Церемония закрытия — тоже в кинотеатре «Москва». Она состоится 6 ноября под девизом «С любовью из Беларуси».

Организаторы «Лiстапада» обещают насыщенную программу. Помимо конкурсных и внеконкурсных показов будут организованы экскурсии на киностудию «Беларусьфильм», пройдут круглые столы, мастер-классы и творческие встречи в БГАИ, БГУКИ, «Доме Москвы» и «Беларусьфильме».

В Национальной библиотеке 31 октября пройдет круглый стол по вопросам сотрудничества Беларуси и России в области производства и проката фильмов под эгидой и патронатом Постоянного комитета Союзного государства. 2 ноября в Исполкоме СНГ состоится круглый стол руководителей и представителей учреждений образования стран СНГ о развитии кинообразования.

В кинотеатре «Москва» 31 октября запланирован вечер памяти белорусского кинорежиссера, заслуженного деятеля искусств и народного артиста Беларуси Виктора Турова. А 2 ноября — вечер памяти российского кинорежиссера Тиграна Кеосаяна с показом его последней работы «Семь дней Петра Семеныча».

belta.by