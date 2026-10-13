Беременность – не только радостное ожидание, но и время, когда женщина особенно нуждается в правовой защите. Законодательство четко регламентирует допустимые требования для работодателей в отношении будущих мам. Министерство труда и социальной защиты подготовило памятку с главными разъяснениями – разбираем ключевые пункты.

Список строгих запретов

В ведомстве напомнили, что наниматель не имеет права перегружать беременную сотрудницу. Под полным запретом находятся:

сверхурочные часы, работа в ночное время и праздничные дни;

выходы в выходные и праздничные дни;

служебные командировки;

снижение заработной платы из-за беременности.

Кроме того, закон защищает женщину от увольнения по инициативе руководства. Расторжение договора невозможно даже при сокращении штата или несоответствии занимаемой должности. Единственное исключение – длительная нетрудоспособность (более 4 месяцев), но и здесь есть важный нюанс: время отпуска по беременности и родам в этот период не засчитывается.

Легкий труд: забота о здоровье

Если врач по итогам ВКК или МРЭК подтверждает необходимость снижения нагрузки, работодатель обязан перевести сотрудницу на более легкую работу, исключающую вредные факторы. Причем при смене условий средний заработок сохраняется по прежнему месту. Также могут быть снижены нормы выработки.

Отпуска: время для себя и малыша

Отпуск по беременности и родам в Беларуси составляет:

126 дней – стандартная продолжительность.

140 дней – при осложнениях или рождении двойни.

146 дней – для проживающих и работающих на загрязненных территориях, а в случаях осложненных родов – до 160 дней.

Основанием для выхода в декрет является больничный лист. Есть и приятные бонусы: наниматель обязан предоставить трудовой отпуск (если он не использован полностью) до или после декрета. А после рождения малыша – оформить отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Причем брать его можно частями или полностью – как удобно маме.

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