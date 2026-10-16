Поводом для изучения ситуации стало обращение в Комитет госконтроля жителя агрогородка в Гомельском районе. Он сообщил, что на одном из участков осуществляется майнинг криптовалюты.

По поручению КГК соответствующие службы обследовали земельный участок. Установлено, что на его территории незаконно размещена трансформаторная подстанция. Сам участок используется не по целевому назначению – вместо ведения подсобного хозяйства осуществляется майнинг криптовалюты. Для майнинга использовалось энергооборудование не прошедшее проверку Госэнергогазнадзора на правильность подключения и безопасность.

При этом большие объемы электроэнергии оплачиваются по субсидируемым государством тарифам.

По результатам рассмотрения обращения энергооборудование для майнинг-фермы отключено, а трансформаторная подстанция в ближайшее время должна быть убрана с земельного участка.

Составлен акт о самовольном, безучетном потреблении электроэнергии. Производится перерасчет платы за электроэнергию.

Комитет государственного контроля Гомельской области