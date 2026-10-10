Участие в открытии обновленного здания приняли заместитель премьер-министра Александр Терехов, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Матусевич, председатель облисполкома Иван Крупко, председатель Калинковичского райисполкома Павел Силивончик.

Краеведческий музей на протяжении 35 лет хранит историю Калинковичской земли.

Участие в праздничных мероприятиях принимают управляющий делами Президента Юрий Назаров, министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, член Совета Республики Михаил Русый, сенаторы и депутаты Палаты представителей от Гомельской области, руководители служб и ведомств.

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