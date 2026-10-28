На соревнованиях по мини-футболу в Чечерске за звание лучшей боролись команды из 9 колледжей Гомельщины. Турнир выдался невероятно динамичным, а финальные матчи держали болельщиков в напряжении до последних секунд.

В условиях конкуренции и бескомпромиссной борьбы яркую, уверенную и по-настоящему чемпионскую игру продемонстрировала команда нашего аграрно-технического колледжа. Буда-кошелевские спортсмены обошли всех соперников и заслуженно поднялись на 1-ю ступень пьедестала. Второе место заняла команда Чечерского технического колледжа. Замкнула тройку лидеров команда Светлогорского индустриально-технического колледжа.

За каждым успешным выступлением и победой в турнире нашей команды – мастерство тренера Андрея Гарбара и поддержка директора колледжа Николая Адашкевича.

Пожелаем нашим футболистам новых спортивных высот и достижений.

Наталья Логунова

Фото из архива участников