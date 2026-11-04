☎️ 10 ноября с 10.00 до 12.00 в здании Буда-Кошелевского районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь (г. Буда-Кошелево, ул. Головачева, 1-2) личный прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета, проведет заместитель начальника управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области полковник юстиции Александр Анатольевич Приколотин.

Предварительная запись на личный прием осуществляется с 4 по 6 ноября с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефону 8 (02336) 7-22-59.