10 ноября член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Екатерина Анатольевна Зенкевич с 9.00 до 10.00 проведет прямую линию. Звонки будут приниматься по телефону: 8 (0232) 33-12-37.