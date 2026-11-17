В 2026 году исполняется 30 лет с первого Всебелорусского народного собрания, которое прошло 19–20 октября 1996 года во Дворце спорта в Минске. За это время проделан путь от форума до высшего представительного органа народовластия. Как менялось собрание, что решали делегаты и когда запланировано третье заседание VII ВНС – читайте в материале ONT.by.

Нынешний год для ВНС является юбилейным – исполняется 30 лет с даты проведения первого Собрания в октябре 1996 года. За это время проделан масштабный путь от экстренной антикризисной меры до высшего конституционного органа народовластия. Созданное в середине 90-х годов прошлого века на фоне глубокого политического и экономического кризиса, собрание превратилось в уникальный государственный институт. Это редкий в мировой политике пример попытки совместить элементы представительной и прямой демократии в условиях крупного государства. 17-18 декабря в Минске состоится третье заседание VII Всебелорусского народного собрания. Его форма не просто сохранилась, она трансформировалась, адаптировалась. За три десятилетия в работе собрания в качестве делегатов приняли участие более 10 тысяч граждан Беларуси.

1996 год: первое собрание на фоне кризиса

История ВНС началась 19–20 октября 1996 года во Дворце спорта в Минске. Общественно-политическая обстановка в стране на тот момент была переломной и сложной: противостояние Президента и Верховного Совета, кризис власти, договор о создании сообщества Беларуси и России, беспорядки на улице, гиперинфляция, дефицит товаров, негодование народа… Именно тогда Александр Лукашенко инициировал проведение референдума. Девизом первого форума стала фраза «Только народ вправе решать свою судьбу». Первое собрание объединило 4740 делегатов, представители различных регионов и социальных групп. Такого большого количества людей больше не было ни на одном Всебелорусском народном собрании.

На первом ВНС Президент решил обсудить с белорусами пути выхода из кризиса, выработать стратегию социально-экономического развития и заручиться поддержкой в проведении знакового референдума, ведь вопросы на нем решались серьезнейшие. Заданным ориентиром развития республики на пятилетку стала социально-ориентированная рыночная экономика, рост экспорта товаров и услуг, жилищное строительство и модернизация агропромышленного комплекса, новая конституционная модель с сильной президентской властью.

От второго до пятого собрания: девизы и приоритеты пятилеток

Второе ВНС прошло 18–19 мая 2001 года во Дворце Республики под девизом «За сильную и процветающую Беларусь». К этому времени страна преодолела последствия кризиса 90-х, ВВП вырос более чем на треть, а приоритетами новой пятилетки стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции.

На третьем собрании в 2006 году знаковым событием и главным приоритетом стала программа развития малых городов и создание агрогородков, а его слоган «Государство для народа» стал лозунгом всей политики независимой Беларуси. Белорусские агрогородки представляют собой редкий для мировой практики тип благоустроенных сельских поселений, совмещающих в себе городской уровень комфорта и развитую инфраструктуру с традиционным укладом деревенской жизни.

Четвертое ВНС состоялось в 2010 году под девизом «Наш исторический выбор – независимая, сильная и процветающая Беларусь» в условиях глобального кризиса, роста инфляции и нестабильности национальной валюты, из-за чего главной темой стало сохранение социально-ориентированной модели экономики ради поддержки населения. В то время, как в ряде стран Европы выход из кризиса сопровождался сокращением социальных расходов и защитой частных капиталов, Беларусь избрала иной путь, ориентированный на поддержку своих граждан.

Пятое ВНС 2016 года проходило под лозунгом «Вместе за сильную и процветающую Беларусь» на фоне государственного переворота на Украине и войны в Донбассе, когда Минск стал переговорной площадкой, местом знаковой встречи лидеров соседних юго-восточных государств, Германии и Франции, а также заключений знаменитых Минских соглашений. Делегаты ВНС провозгласили курс на расширение связей с Азией, Латинской Америкой и диалог с Европой. Были приняты основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. И главная цель – повысить качество жизни населения: рост конкурентоспособности экономики, привлечение инвестиций и инновационного развития. Для ее достижения определены такие приоритеты, как инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь.

Шестое ВНС и референдум 2022 года: новый статус

Шестое ВНС собрало 2700 человек, чтобы ответить на вызовы 2020 года, где поддержали конституционную реформу и идею наделить собрание статусом постоянно действующего органа, что закрепил референдум 27 февраля 2022 года. Решения собрания приобрели обязательный характер. А еще именно на VI ВНС прозвучало предложение установить в стране новый праздник – День народного единства.

С этого момента началась новая история ВНС.

VII ВНС: первое заседание в новом статусе

VII Всебелорусское народное собрание прошло 24-25 апреля 2024 года под девизом «Время выбрало нас» в новом конституционном статусе высшего представительного органа народовластия с ограничением численности до 1200 делегатов, которые теперь встречаются не реже раза в год, а на первом заседании избрали председателем Александра Лукашенко и одобрили Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину. Эти документы определяют современные подходы государства к обеспечению безопасности во всех сферах и фиксируют позицию Беларуси по вопросам мирного урегулирования и прочей внешней политики.

Второе заседание VII ВНС: программа до 2030 года и ключевые решения

18-19 декабря 2025 года состоялось второе заседание седьмого Всебелорусского народного собрания. На нем присутствовали 1137 делегатов и более 700 приглашенных. Ключевым событием было утверждение программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Кроме того, тайным голосованием был избран член Президиума Всебелорусского народного собрания. Им стал делегат Всебелорусского народного собрания председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. Рассмотрели и вопросы обновления состава Конституционного и Верховного судов с принятием соответствующих решений.

Таким образом, на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания были впервые реализованы конституционные полномочия ВНС как высшего органа народовластия, решения которого обязательны к исполнению, включая утверждение Программы социально-экономического развития страны, обновленного состава судей высших судебных инстанций.

Что решает ВНС: полномочия собрания

Площадка ВНС позволяет охватить максимально широкий спектр мнений и взглядов гражданского общества, выступает главным политическим стабилизатором системы и наделено полномочиями для важнейших решений государства. Орган имеет право отменять правовые акты и решения любых государственных органов (за исключением актов судебных органов), если они противоречат интересам национальной безопасности. Это ограничение защищает конституционный принцип независимости трех ветвей власти. Также Собрание уполномочено принимать кадровые решения высшего уровня, включая согласование и избрание судей Конституционного и Верховного судов.

Зачем Беларуси ВНС

Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия, который определяет стратегические направления развития общества и государства, обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

При рассмотрении проекта закона о ВНС в Палате представителей в декабре 2022 года депутат Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству, заявила: « В соответствии с обновленной Конституцией белорусский народ участвует в решении государственных дел в формах и пределах, установленных Основным законом. И неслучайно обновленный текст Конституции был дополнен специальной главой, которая посвящена новому институту с его функциями, направленными на обеспечение системы сдержек и противовесов в политической системе – это Всебелорусское народное собрание. У нас есть опыт проведения таких собраний. Но на сегодняшний день с учетом задач и вызовов современной жизни этот институт потребовал не только обновления, но и совершенствования его законодательного регулирования».

Собрание наделено конкретными полномочиями. Оно утверждает программу социально-экономического развития, избирает судей Конституционного и Верховного судов и может отменять акты государственных органов (за исключением судебных), если они противоречат интересам национальной безопасности. Закон также предусматривает полномочие рассматривать вопрос о легитимности выборов. Решения ВНС обязательны к исполнению.

Что вспоминают участники ВНС

Особую значимость в рамках 30-летней истории органа народовластия приобретают живые свидетельства его участников, собранные в рамках масштабного цифрового проекта «ВНС в лицах». Из воспоминаний очевидцев складывается подлинная история народа.

Андрей Галинский, тракторист-машинист КУСП «Дуниловичи-Агро», участник I Всебелорусского народного собрания: «Я человек деревенский, и для меня те годы, середина 90-х, – время непростых воспоминаний. Хозяйства тогда выживали, как могли, техника старела, люди не знали, что будет завтра. Когда Президент созвал первое Всебелорусское народное собрание и сказал, что только народ вправе решать свою судьбу, нам, работникам полей, это было близко и понятно. Александр Григорьевич тогда сказал главное: земле нужен рачительный хозяин, и об этом мы должны заботиться сами. И он это понимание нес через все годы – не на словах, а на деле».

Анна Пашкевич, учитель математики Колодищанской СШ №2 и делегат VII Всебелорусского народного собрания: «Я являюсь делегатом с 2024 года. Очень трепетно и символично. Во-первых, потому что в 30-летие ВНС мне в этом году тоже исполняется 30 лет. То есть с 1996 запустилось ВНС и родилась я. На самом деле, Всебелорусское народное собрание для меня имеет особое значение. Я работаю с будущими взрослыми, и должна своим грамотным примером вложить в них правильные ценности».

Александр Тарасюк, производитель работ участка ремонтно-строительного и защитных покрытий ремонтно-строительно-монтажного управления №1 УСП «Трест «Реммонтажстрой», делегат VII Всебелорусского народного собрания: «Колоссальный масштаб мероприятия! Вокруг люди, которых видел только по телевизору: спортсмены, кумиры детства, например Александр Глеб. Особенно запомнилось неформальное общение в перерывах, когда такие гости, как космонавт Марина Василевская, охотно отвечали на вопросы десятков людей и фотографировались со всеми желающими. […] Мы стремительно идем вперед, не стоим на месте. И делегатом я стал потому, что мне не все равно, каким будет наше завтра».

Людмила Букатая, старшая медсестра терапевтического отделения Кличевской центральной районной больницы, делегат VII Всебелорусского народного собрания: «На собрании мне запомнилось выступление Главы государства, который отвечал на вопросы без бумажек, демонстрируя глубокое знание экономики, политики, социальных вопросов, всех сфер жизни. Благодаря нашему Президенту мы живем в мирной и стабильной стране. […] Когда меня выбрали делегатом от РОО «Белая Русь», я испытала радость и волнение, тщательно готовилась к работе. Земляки провожали меня с пожеланиями удачи, а интерес к форуму со стороны нашего общества был огромным».

История ВНС

Дата Событие Ключевые особенности / Девиз I Всебелорусское народное собрание Место: Дворец спорта, Минск.

Девиз: «Только народ вправе решать свою судьбу».

Рекордное количество делегатов – 4740. Принятие стратегии выхода из кризиса. II Всебелорусское народное собрание Место: Дворец Республики.

Девиз: «За сильную и процветающую Беларусь».

Утверждение курса на продовольственную безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. III Всебелорусское народное собрание Девиз: «Государство для народа».

Курс на реальные доходы населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережение, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. IV Всебелорусское народное собрание Девиз: «Наш исторический выбор – независимая, сильная и процветающая Беларусь».

Сохранение национальной модели социально ориентированной рыночной экономики, улучшение инвестиционного и бизнес-климата, развитие высокотехнологичных производств, рост экспорта. V Всебелорусское народное собрание Девиз: «Вместе за сильную и процветающую Беларусь».

Курс на многовекторность и повышение качества жизни. Инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь объявлены приоритетами развития. VI Всебелорусское народное собрание Девиз: «Единство. Развитие. Независимость».

Ответ на вызовы 2020 года. Дан старт конституционной реформе. Инициатива создания нового государственного праздника Дня народного единства. Республиканский референдум Закрепление нового конституционного статуса ВНС как высшего представительного органа народовластия. I заседание VII ВНС Девиз: «Время выбрало нас».

Работа в новом статусе. Утверждение Концепции нацбезопасности и Военной доктрины. II заседание VII ВНС Девиз: «Время конкретных дел». Утверждение программы социально-экономического развития на 2026–2030 годы. III заседание VII ВНС За 30 лет приняли участие более 10 тыс. делегатов

За 30 лет ВНС прошло путь от форума до высшего представительного органа народовластия с конституционным статусом. Сейчас в составе собрания не более 1200 делегатов, а заседания проходят не реже одного раза в год. Третье заседание VII ВНС состоится 17–18 декабря 2026 года в Минске. ВНС определяет стратегические направления развития общества и государства и обеспечивает незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

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