Сэкономить на электричестве в Беларуси можно, не отказываясь от привычных бытовых удобств. Иногда достаточно пересмотреть повседневные привычки: не оставлять технику работать впустую, правильно пользоваться электроприборами и выбирать подходящее время для их включения.





Есть несколько простых способов сократить расход электроэнергии и уменьшить коммунальные платежи, сообщили в эфире ОНТ.

Батареи горячие, а дома холодно: проверьте, не мешает ли мебель

Даже горячий радиатор не всегда способен хорошо обогреть помещение. Плотные шторы, мебель и декоративные панели могут препятствовать распространению тепла по комнате. В результате жильцы включают дополнительные электрообогреватели и увеличивают расход электричества.

Прежде чем пользоваться дополнительными источниками тепла, стоит проверить, свободен ли доступ к батареям. Между радиатором и мебелью рекомендуется оставлять расстояние не менее 15 сантиметров.

Это не позволит уменьшить плату за центральное отопление, но поможет эффективнее использовать уже поступающее в квартиру тепло и не расходовать лишнюю электроэнергию на обогреватели.

Электрочайник: не кипятите лишнюю воду

Один из простых способов экономии — наливать в электрочайник ровно столько воды, сколько необходимо. Если нужно приготовить одну чашку чая, нет смысла каждый раз нагревать полный чайник.

Неиспользованная вода все равно расходует электричество при нагревании, а затем просто остывает.

Также важно следить за чистотой прибора. Накипь ухудшает передачу тепла и мешает эффективному нагреву воды. Очищать чайник следует в соответствии с рекомендациями производителя, не прибегая к самостоятельному ремонту.

Электроплита: как готовить и расходовать меньше энергии

Сэкономить электричество можно и во время приготовления пищи. Для электроплиты важно правильно подбирать посуду: ее дно должно быть ровным, без вмятин и выпуклостей, а диаметр — соответствовать размеру конфорки или немного превышать его.

Так обеспечивается более плотный контакт с нагревательной поверхностью и равномерное распределение тепла.

Еще несколько полезных рекомендаций:

во время приготовления пищи пользуйтесь крышками — так тепло не будет уходить впустую;

используйте минимально необходимое количество воды;

регулярно очищайте варочную поверхность от загрязнений, которые ухудшают теплоотдачу.

Такие простые действия помогают сократить время приготовления и расход электроэнергии.

В какое время электричество в Беларуси обходится дешевле

Еще один способ уменьшить платежи — правильно выбрать тариф и перенести работу энергоемких приборов на более выгодное время.

Для домов с электроплитами предусмотрены два варианта оплаты электроэнергии.

Одноставочный тариф составляет 0,2581 рубля за 1 кВт/ч независимо от времени суток.

Дифференцированный тариф зависит от периода потребления:

с 17:00 до 22:00 — 0,5162 рубля за 1 кВт/ч;

в остальное время, а также в выходные и праздничные дни — 0,1807 рубля за 1 кВт/ч.

Таким образом, в часы вне пикового периода электричество обходится значительно дешевле. Например, зарядка телефона днем может стоить примерно втрое меньше, чем вечером.

По возможности на ночное время стоит переносить работу бойлера, стиральной и посудомоечной машин, зарядку электромобиля и гаджетов. Это также касается систем отопления с аккумуляцией тепла.

Пять привычек, которые помогут сократить расходы

Снизить потребление электричества можно и благодаря небольшим изменениям в повседневной жизни. Для этого рекомендуется:

Вынимать из розеток электроприборы, которыми в данный момент не пользуетесь. Заменить обычные лампы накаливания на светодиодные. При покупке бытовой техники отдавать предпочтение моделям класса энергоэффективности не ниже А. Использовать розетки с таймером или выключателем. Установить датчики движения в коридорах и на улице, чтобы освещение включалось только при необходимости.

Экономия электроэнергии складывается из множества небольших действий. Если правильно пользоваться бытовой техникой, следить за освещением и учитывать особенности тарифов, можно сократить потребление электричества и уменьшить коммунальные расходы без серьезных ограничений в привычной жизни.

mlyn.by