Сэкономить на электричестве в Беларуси можно, не отказываясь от привычных бытовых удобств. Иногда достаточно пересмотреть повседневные привычки: не оставлять технику работать впустую, правильно пользоваться электроприборами и выбирать подходящее время для их включения.
Есть несколько простых способов сократить расход электроэнергии и уменьшить коммунальные платежи, сообщили в эфире ОНТ.
Батареи горячие, а дома холодно: проверьте, не мешает ли мебель
Даже горячий радиатор не всегда способен хорошо обогреть помещение. Плотные шторы, мебель и декоративные панели могут препятствовать распространению тепла по комнате. В результате жильцы включают дополнительные электрообогреватели и увеличивают расход электричества.
Прежде чем пользоваться дополнительными источниками тепла, стоит проверить, свободен ли доступ к батареям. Между радиатором и мебелью рекомендуется оставлять расстояние не менее 15 сантиметров.
Это не позволит уменьшить плату за центральное отопление, но поможет эффективнее использовать уже поступающее в квартиру тепло и не расходовать лишнюю электроэнергию на обогреватели.
Электрочайник: не кипятите лишнюю воду
Один из простых способов экономии — наливать в электрочайник ровно столько воды, сколько необходимо. Если нужно приготовить одну чашку чая, нет смысла каждый раз нагревать полный чайник.
Неиспользованная вода все равно расходует электричество при нагревании, а затем просто остывает.
Также важно следить за чистотой прибора. Накипь ухудшает передачу тепла и мешает эффективному нагреву воды. Очищать чайник следует в соответствии с рекомендациями производителя, не прибегая к самостоятельному ремонту.
Электроплита: как готовить и расходовать меньше энергии
Сэкономить электричество можно и во время приготовления пищи. Для электроплиты важно правильно подбирать посуду: ее дно должно быть ровным, без вмятин и выпуклостей, а диаметр — соответствовать размеру конфорки или немного превышать его.
Так обеспечивается более плотный контакт с нагревательной поверхностью и равномерное распределение тепла.
Еще несколько полезных рекомендаций:
- во время приготовления пищи пользуйтесь крышками — так тепло не будет уходить впустую;
- используйте минимально необходимое количество воды;
- регулярно очищайте варочную поверхность от загрязнений, которые ухудшают теплоотдачу.
Такие простые действия помогают сократить время приготовления и расход электроэнергии.
В какое время электричество в Беларуси обходится дешевле
Еще один способ уменьшить платежи — правильно выбрать тариф и перенести работу энергоемких приборов на более выгодное время.
Для домов с электроплитами предусмотрены два варианта оплаты электроэнергии.
Одноставочный тариф составляет 0,2581 рубля за 1 кВт/ч независимо от времени суток.
Дифференцированный тариф зависит от периода потребления:
- с 17:00 до 22:00 — 0,5162 рубля за 1 кВт/ч;
- в остальное время, а также в выходные и праздничные дни — 0,1807 рубля за 1 кВт/ч.
Таким образом, в часы вне пикового периода электричество обходится значительно дешевле. Например, зарядка телефона днем может стоить примерно втрое меньше, чем вечером.
По возможности на ночное время стоит переносить работу бойлера, стиральной и посудомоечной машин, зарядку электромобиля и гаджетов. Это также касается систем отопления с аккумуляцией тепла.
Пять привычек, которые помогут сократить расходы
Снизить потребление электричества можно и благодаря небольшим изменениям в повседневной жизни. Для этого рекомендуется:
- Вынимать из розеток электроприборы, которыми в данный момент не пользуетесь.
- Заменить обычные лампы накаливания на светодиодные.
- При покупке бытовой техники отдавать предпочтение моделям класса энергоэффективности не ниже А.
- Использовать розетки с таймером или выключателем.
- Установить датчики движения в коридорах и на улице, чтобы освещение включалось только при необходимости.
Экономия электроэнергии складывается из множества небольших действий. Если правильно пользоваться бытовой техникой, следить за освещением и учитывать особенности тарифов, можно сократить потребление электричества и уменьшить коммунальные расходы без серьезных ограничений в привычной жизни.