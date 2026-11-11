Банковский процессинговый центр проведет технические работы в ночь на четверг, из-за чего клиенты белорусских банков могут столкнуться с трудностями при использовании ряда услуг.

Как сообщили в Паритетбанке, плановые техработы в БПЦ продлятся с 00:00 до 6:30.

В этот период возможны короткие перерывы в обработке авторизационных запросов от терминалов банка, а также при оплате токенизированными картами «Белкарт», их токенизации и просмотре истории платежей.

Кроме того, проблемы могут затронуть премиальные услуги в Национальном аэропорту Минск и в рамках программы «Белкарт» в России.

Также могут возникнуть трудности при отправке SMS- и push-уведомлений, использовании системы мгновенных платежей и в доступе к личному кабинету банка.

Что представляет собой Банковский процессинговый центр

Банковский процессинговый центр – крупнейший в Беларуси провайдер платежной инфраструктуры.

Он обслуживает ряд государственных и коммерческих банков страны, хотя отдельные кредитно-финансовые учреждения обходятся собственными или другими независимыми процессинговыми мощностями.

Кроме того, центр выступает оператором белорусской платежной системы «Белкарт» и занимается разработкой и поддержкой сервиса для бесконтактной оплаты смартфонами Белкарт Pay.

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