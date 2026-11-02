«Белпочта» временно прекратила прием международных почтовых отправлений с товарным вложением, адресованных в страны Европейского союза. Ограничение связано с введением новых таможенных требований в ЕС с 1 ноября.

Почему ввели ограничения

Согласно новым правилам, при ввозе товаров из стран, не входящих в Евросоюз, в рамках интернет-торговли будут взиматься таможенные сборы за обработку отправлений. Требования распространяются и на международные почтовые посылки независимо от стоимости вложений.

Для оформления таких отправлений почтовые операторы должны передавать таможенным службам ЕС дополнительные сведения об идентификаторах товаров.

В «Белпочте» пояснили, что пока не имеют технической возможности передавать необходимую информацию. Поэтому прием отправлений с товарами в европейские страны временно приостановлен.

Какие посылки можно отправлять

Ограничения не распространяются на отправления между физическими лицами, которые не связаны с интернет-торговлей. Речь идет, например, о подарках стоимостью не более 45 евро.

Когда возобновят прием отправлений

В «Белпочте» сообщили, что совместно со Всемирным почтовым союзом работают над технической настройкой обмена данными, необходимыми для отправки товаров в страны Евросоюза.

О сроках возобновления приема таких отправлений пока не сообщается.

mlyn.by