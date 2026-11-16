Правилами охоты не установлены предельные (максимально допустимые) дистанции стрельбы по охотничьим животным в процессе осуществления гражданами ружейной охоты, вместе с тем, обращаем внимание на необходимость неукоснительно соблюдать требований главы 6 («Правила безопасности охоты») Правил охоты, в том числе следующих запретов:

— производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в условиях плохой видимости (в густой туман, в сильный снегопад, против солнца и т. д.);

— производить стрельбу по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости;

— производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;

— производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак), транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом – менее 2 километров.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

По информации Жлобинской межрайонной инспекции ОЖиРМ