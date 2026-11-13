Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о развитии льняной отрасли обозначил ключевые проблемы и поставил задачи на перспективу, передает корреспондент БЕЛТА.



«Получается, уже третий или четвертый «большой разговор» с Президентом по льняным вопросам. Это последний разговор в этом ключе. В Шклове публично говорил: Президенту вопросов хватает, — заметил белорусский лидер. — Дальше — конкретика, и будем действовать».

«Похоже, очередное правительство и губернаторы проваливают ранее взятые обязательства и планируют снова прийти с протянутой рукой. Забудьте и выбросьте из головы эти шальные мысли», — добавил глава государства.

Александр Лукашенко обозначил несколько самых злободневных вопросов и расставил акценты. «Главное остается неизменным — сырьевая база в стране сформирована, ключевым вектором на будущее должно стать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. А для этого необходима глубокая переработка сырья. Требуется усилить конкурентоспособность льняной отрасли, увеличить доходы от возделывания и переработки льна по всей цепочке — от крестьян до промышленников», — подчеркнул Президент.



В числе первых проблем он назвал несоблюдение технологических регламентов, прежде всего по подбору почв и их обработке. Участки выделяются только на один год, и зачастую они непригодны для выращивания льна по кислотному составу и содержанию гумуса. В этой связи глава государства поставил перед председателями облисполкомов задачу за зиму определить подходящие участки почв под посевы льна.

«Кроме того, в текущем году не выполнено задание по посевным площадям (не засеяно более 6,5 тыс. гектаров). Как так? — задал вопрос Президент. — Вы же сами эти задания для себя прописали! Почему не выполнили?»

Глава государства привел еще ряд фактов. В некоторых хозяйствах вместо положенных 10 дней сев льна растянули больше чем на 20, а обработки от болезней вообще не проводились. Теребление выполнялось больше месяца, а на Слуцком льнозаводе — практически полтора. Подъем льнотресты у них завершился 2 октября. «О каком качестве сырья после таких нарушений технологии можно говорить?» — риторически спросил Александр Лукашенко.

Упоминался и Шкловский льнозавод, где, по информации контролирующих органов, лен не оборачивался. «Я же помню, что в середине сентября там на полях лежал гнилой лен, заросший сорняками. И перед моим приездом они его якобы вытеребили… Сами гробите урожай и свои деньги, а потом приходите с протянутой рукой и просите выделить из бюджета. Дурница закончена в этом году», — подчеркнул Президент.

Урожайность льнотресты в 2026 году составила 40,5 ц/га, средний номер льнотресты — 0,87, при этом в прошлом году урожайность была 46 ц/га, а средний номер льнотресты — 0,97. «Я помню свою работу директором (сельхозпредприятия. — Прим. БЕЛТА), когда я на Шкловский льнозавод ездил сдавать лен, боролся за номер тресты 2. Полтора — это было не очень. А вы сегодня меньше единицы везете тресту и радуетесь!» — заметил Александр Лукашенко.

«В планах на 2027 год наступаем на те же грабли: отдельные подобранные земли малопригодны для выращивания льна, на некоторых до сих пор еще не убрана солома. В связи с этим у меня есть закономерный вопрос к правительству и облисполкомам: что мешает сеять лен и поднимать льнотресту в установленные сроки?» — обратился к присутствующим глава государства.

Еще один проблемный аспект, о котором сказал Президент, — реализация инвестиционных проектов. Модернизация льнозаводов, по его словам, ведется слабо.

Кроме того, не налажено производство отечественной самоходной техники. Из-за недостатка специальных навесов (шох) ежегодно около 20% льнотресты хранится просто в скирдах. Там, как правило, упаковка нарушена, спрессованная льнотреста становится влажной и непригодной к переработке.

«Например, на Слуцком льнозаводе в 2025 году испорчено 16 тысяч тонн льнотресты! Какое качество льноволокна хотим получить, если на производственной линии Шкловского льнозавода пропуск льнотресты составляет 60%?» — риторически спросил глава государства.

Ценообразование — также в числе тем, на которые Президент потребовал обратить особое внимание. По его словам, 80% льноволокна поставляется Оршанскому льнокомбинату и ОАО «Гронитекс» по ценам, которые ниже внутренних на 20% (удешевление за счет республиканского бюджета), а если сравнивать с экспортными, то и на 60%. — также в числе тем, на которые Президент потребовал обратить особое внимание. По его словам, 80% льноволокна поставляется Оршанскому льнокомбинату и ОАО «Гронитекс» по ценам, которые ниже внутренних на 20% (удешевление за счет республиканского бюджета), а если сравнивать с экспортными, то и на 60%. «Разница между рыночными ценами и ценами поставки по госзаказу — от 20% до 46% в меньшую сторону. Еще и стоимость льноволокна в рамках госзаказа удешевляется более чем на 10%. Как понимать такую экономику? И кому она нужна, что она стимулирует? Такой диспаритет создает условия для вывоза из Беларуси льносырья. Другой вопрос — а кто разрешил вывозить?» — подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что не всегда конечным экспортером выступали производители, хотя именно они и вырастили лен. «Выкупают сырье частники, а потом экспортируют его через биржу процентов на 40 дороже. Мы у себя не можем переработать льноволокно, продать готовую продукцию по нормальной рыночной стоимости и заработать дополнительные деньги на ту же модернизацию?»- спросил Президент.



Отдельный акцент Александр Лукашенко сделал на повышении эффективности работы Оршанского льнокомбината — крупнейшего предприятия легкой промышленности в стране. Там работает около 3,5 тыс. человек. В предприятие вложены десятки миллионов долларов, сырье удешевляется государством. «То есть сейчас вы получаете прибыль. Но это за счет предоставляемых льгот, преференций и субсидий на удешевление льноволокна. А без поддержки прибыль получили бы?» — поинтересовался глава государства. Однако даже при наличии господдержки, экономические показатели работы льнокомбината оставляют желать лучшего: экспорт сокращается, на складах растут запасы, есть просроченные платежи. «И, что совсем возмутительно, при всем при этом еще и воруют! Как докладывает МВД, в 2026 году в отношении сотрудников Оршанского льнокомбината возбуждены уголовные дела: в составе организованной группы украли пряжи почти на 54 тысячи рублей и более тысячи литров топлива!» — сказал Александр Лукашенко. «Если Орша (Оршанский льнокомбинат. — Прим. БЕЛТА) сама «кувыркается» (цифры и факты приведены), то как она справится еще и с присоединенным Барановичским хлопчатобумажным объединением (с февраля 2024 года присоединили)?» — поставил вопрос глава государства. По словам Президента, при проведении преобразований руководство «Беллегпрома» утверждало, что это позволит вести единую сбытовую политику, стабилизировать финансы, выделить деньги на модернизацию. «Нынешний вице-премьер (Виктор Каранкевич. — Прим. БЕЛТА) бодро рапортует, что идея по объединению правильная и все идет неплохо. Смотрите, чтобы не получилось, как с витебскими агропромышленными объединениями (спустя несколько лет после создания некоторые из них решено расформировать ввиду неэффективности работы. — Прим. БЕЛТА). И Барановичи не спасем, и Оршу потеряем», — заметил Президент. Он потребовал от руководства КГК обеспечить железный контроль по этому вопросу.

Еще одна нерешенная проблема, которую обозначил глава государства, касается глубины переработки. По-прежнему основной продукт из короткого сырья — так называемое суровое котонизированное льноволокно (полуфабрикат в один передел). Оно почти в полном объеме экспортируется в качестве сырья. Одновременно в страну ввозится смесовая пряжа, изготовленная с вложением того самого котонизированного льноволокна. За 9 месяцев 2026 года льняных тканей экспортировано почти на $40 млн (почти на 2% меньше уровня соответствующего периода 2025 года), льняной пряжи — на $1,3 млн (на 11,5% меньше). В то же время в Беларусь ввезли льняных тканей более чем на $2 млн (на 18% больше, чем в прошлом году), льноволокна — на $2,6 млн (на 20% больше), пряжи льняной — на $2,3 млн (рост в 6 раз). Президент заметил, что даже после запуска нового производства аналогичной отечественной пряжи, углубленно будет перерабатываться менее 23% короткого волокна. Глава государства обратил внимание и на роль белорусской науки в развитии льноводства. Он поинтересовался, как изменилась работа Института льна НАН после звучавшей в его адрес критики, как «рванули» в технологиях. «Сможем ли мы из низкономерного льноволокна получать пряжу высоких номеров? Ученые занимаются этим или это проблемы исключительно переработчиков?» — спросил Александр Лукашенко. «Наше золото». Лукашенко отметил лидерские позиции Беларуси в возделывании льна

«Для Беларуси лен — культура не только стратегическая, но и политическая. На герб нашей страны посмотрите. Это и важная часть культурно-исторического наследия, один из наших символов и весьма обширный сегмент экономики. Можно сказать, наше золото, как у узбеков хлопок», — сказал глава государства, отметив, что климат для выращивания этой культуры в нашей стране подходящий.

«Сегодня Беларусь находится в тройке мировых лидеров по возделыванию северного шелка, вместе с Францией и Бельгией. Вот такая современная «льняная Нормандия — Неман» получается у нас», — образно сравнил Президент. Эту белорусскую продукцию покупают в 43 странах мира.

«Но потенциал отечественной отрасли далеко не исчерпан, — уверен Александр Лукашенко. — Лен — растение уникальное и при грамотном подходе практически безотходное. Используется в текстильной, пищевой, химической, строительной, военной промышленности, а также медицине. Тот, кто выбирает лен, делает солидный вклад в экологию и поддержку здоровья — своего и своей семьи». В этой связи глава государства ориентировал всех на более широкое использование льняных тканей и изделий в повседневной жизни.

Президент заметил, что с момента обретения независимости белорусское государство уделяло льноводческой отрасли повышенное внимание. Ведь после распада СССР многие колхозы и совхозы отказались от выращивания льна, так как это был очень тяжелый труд, а урожайность — скромная. «И если бы государство в свое время не помогло сельчанам, льна в Беларуси уже не было бы», — добавил он.

Александр Лукашенко напомнил, как в начале своего президентства посещал Оршанский льнокомбинат, и тогда это было предприятие совершенно другого уровня. За прошедшие годы государством вложены огромные деньги в льняную отрасль. Это касается и уборочной техники, и модернизации льнозаводов, и разработки технологий возделывания, и научного сопровождения. «Для меня важный момент — мы уже обсуждаем не выживание льноводческой отрасли, а говорим про ее развитие по всей цепочке создания добавленной стоимости», — подчеркнул белорусский лидер.