Оружие является средством повышенной опасности, уже само его нахождение в доме или квартире, а также боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, является небезопасным как для их обладателей, так и для окружающих. Совершаемые правонарушения с использованием данных предметов приносят тяжелые травмы и гибель граждан.

Оружие и патроны должны храниться по месту проживания владельцев, с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность и безопасность, исключая доступ посторонних лиц. Это может быть запирающийся на замок сейф или металлический шкаф, а также ящик из высокопрочных материалов либо деревянный, обитый железом. Помещения или места хранения охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом и охотничьего комбинированного оружия должны быть оборудовано техническими средствами охранной сигнализации.

Оружейный сейф (шкаф) лучше закрепить к стене, а еще лучше к полу. Это необходимо для устойчивости, к тому же хорошо закрепленный сейф злоумышленники в большинстве случаев не смогут утащить, чтобы его вскрыть в другом месте. Оставленное в гаражах, сараях, автомашинах, на дачах оружие зачастую приводит к кражам, а порой и к совершению преступлений с его применением.

К владельцам оружия, как к лицам, имеющим право обладать предметами, представляющими повышенную опасность, налагаются повышенные обязательства по обеспечению его сохранности. За ненадлежащее хранение огнестрельного оружия законным владельцем, создавшее условия для использования этого оружия другим лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, ст. 300 УК Республики Беларусь предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.

Наличие охранной сигнализации, является гарантированным способом защиты своего имущества. В случае принятия решения оборудовать квартиру, дом или отдельные помещения охранной сигнализацией необходимо обратиться в территориальное подразделение охраны для подачи соответствующего заявления по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. 50 лет Октября, 15 или РОВД (ул. Пионерская, 2).

За незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, напоминаем, ст. 295 УК Республики Беларусь установлена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества. Лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Добровольно сдать опасные предметы, а также сообщить о фактах незаконного хранения, местах нахождения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств вы можете по тел.: 4-73-87. МТС — 8033-680-36-02 (дежурная часть ОВД) или 102.

По информации ведущего специалиста по разрешительной работе ООПиП МОБ ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Сергея Мелещенко