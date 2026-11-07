В Буда-Кошелеве прошел торжественный митинг, приуроченный к памятной дате, с возложением цветов к памятнику В.И. Ленину.



Традиционно руководство района, лидеры и члены районной организации Коммунистической партии Беларуси, представители общественности, трудовые коллективы, молодежь собрались на центральной площади города, чтобы принять участие в митинге, посвященном очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Открывая мероприятие, заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалев отметил, что День Октябрьской революции – особый, занимающий свое место в исторической памяти белорусского народа. Это дата, связанная с масштабными событиями, изменившими ход мировой истории, повлиявшими на судьбы миллионов людей и определившими целую эпоху общественного, экономического и социального развития.

В этот день мы отдаем дань уважения прошлому своего народа, миллионам людей, родившихся в Советском Союзе, тем, кто своими делами и добросовестным трудом воплощал в жизнь идеалы справедливости и созидания, защищал честь и независимость страны. Именно в советский период Беларусь прошла сложный и во многом героический путь становления. Сегодня наша республика – независимое государство со своей историей, традициями, национальными интересами и перспективами развития. Перед страной стоят серьезные задачи: это укрепление экономики, развитие промышленности и сельского хозяйства, внедрение современных технологий, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, создание достойных условий для жизни и труда людей.

Владимир Ковалев выразил слова признательности людям старшего поколения и обратился к молодежи: «Вам предстоит продолжать дело своих предшественников, определять будущее нашей страны, создавать новые производства, развивать науку, образование, культуру и технологии. Изучайте историю, уважайте труд старших, цените мир и стабильность. Помните: сильное государство начинается с ответственного гражданина, с добросовестного отношения к своему делу, с любви к малой родине».

– Сегодня особенно важно понимать, что единство, мир и согласие, уважение к историческому наследию и ответственность за будущее – не просто красивые слова. Это основа устойчивого развития государства и благополучия каждой семьи. Мы живем на прекрасной белорусской земле, богатой трудовыми традициями, талантливыми и искренними людьми. И наша общая задача – сделать все возможное, чтобы родные города и села становились краше, предприятия работали эффективно, молодежь видела перспективы, а люди старшего поколения чувствовали заботу и уважение, – резюмировал Владимир Ковалев и пожелал присутствующим здоровья, семейного благополучия, душевного тепла, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых достижений.



В дань памяти об исторических днях Октябрьской революции участники митинга почтили память тех, кто отдал свои жизни за светлые идеалы революции, и возложили цветы к памятнику В.И. Ленину.

Наталья Логунова

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