Глава государства напомнил, что в стране активно проводятся мелиоративные работы, чтобы увеличивать площади пахотных земель. На это направляются значительные финансовые ресурсы из бюджета. Однако впоследствии в некоторых регионах эти и другие участки не поддерживаются в надлежащем виде.

«Это чисто государственный вопрос — мелиорацией мы занимаемся. Но там, где провели, на второй год все зарастает. За этим не очень смотрят. Правда, по-разному везде», — заметил Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что есть заброшенные приусадебные участки, которые высвобождаются и зарастают «хмызняком», пока государство «героически занимается осушением болот».

«Некоторые деревни стали хуторами в лесах», — возмутился Президент. Он потребовал наводить там порядок, распахивать силами местных властей и расположенных рядом сельхозпредприятий и включать в севооборот.

«Будьте хозяевами на своей земле», — призвал глава государства.