В рабочем графике руководителя – прием граждан в райсовете, мониторинг работы ФАПа в аг. Дуравичи в части оказания медицинской помощи населению и состояния потребительского рынка в аг. Октябрь Октябрьского сельсовета.

На приеме к сенатору обратилась жительница Новой Гусевицы с просьбой посодействовать в решении вопроса по асфальтированию дороги по ул. Садовой населенного пункта. Асфальтирование уличной дороги было запланировано на текущий год, однако ввиду отсутствия финансирования его перенесли на следующий. Екатерина Анатольевна обозначила, что обещанные работы должны быть выполнены.



В ходе приема также был рассмотрен вопрос обустройства остановочного пункта в д. Шарибовка и продления маршрута рейсового автобуса по населенному пункту. Данный вопрос поступил к председателю областного Совета депутатов от местных жителей накануне в ходе прямой телефонной линии. Екатерина Зенкевич обсудила с председателем райисполкома Валентином Ундрулем и заинтересованными службами вопрос оптимизации пассажироперевозок, этапы решения обозначенной проблемы.

В аг. Дуравичи Екатерина Анатольевна ознакомилась с материально-технической базой местного ФАПа, организацией медицинского обслуживания, возможностью записи к узким специалистам, приобретения лекарственных средств, проведением диспансеризации и вакцинации против гриппа. Екатерина Анатольевна поинтересовалась у заведующего ФАПом – фельдшера Дарьи Типуновой, имеющей статус молодого специалиста, как ее приняли на первом рабочем месте, предоставили ли ей служебное жилье и есть ли у нее наставник.

Посещая торговый объект «Монетка» ООО «БОЖЕНКОВ ПЛЮС» в аг. Октябрь, Екатерина Зенкевич провела мониторинг цен, ознакомилась с ассортиментным перечнем, отметив наличие широкого выбора товаров отечественных производителей, стремление коллектива изучать потребительский спрос и оперативно реагировать на запросы граждан.

– Если говорить про обращения граждан, то системных вопросов нет. Жителей волнуют проблемы, которые решаемы на уровне региона и не требуют внесения изменений в законодательство. Мы выработали конкретные меры, которые позволят в кратчайшие сроки решить вопрос транспортного обеспечения. Что касается ремонта дорог, то часть работ будет произведена уже в текущем году, а при планировании бюджета на 2027 год будем учитывать поступившие обращения граждан. В части благоустройства и наведения порядка в населенных пунктов хочу обратить внимание на необходимость горожанам и сельским жителям поработать на ведомственных и закрепленных территориях, землях общего пользования, личных домовладениях. Ведь то, что мы сделаем сегодня, мы оставим себе и своим детям, – подвела итоги Екатерина Зенкевич.

Наталья Логунова

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