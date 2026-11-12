Министерство ЖКХ разъясняет положения проекта постановления Совета Министров «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об ответственном обращении с животными».

1️⃣ Нужно ли обязательно выгуливать собаку на поводке и в наморднике?

Проект Правил предусматривает выгул собак на поводке, который позволяет владельцу контролировать питомца и обеспечивает безопасность окружающих людей, других животных и сохранность имущества.

При этом для выгула и дрессировки собак без поводка предусматриваются специальные площадки. Это позволит владельцам организовывать прогулки и занятия с питомцами в специально оборудованных местах.

2️⃣ Нужно ли убирать за своей собакой во время прогулки?

Да, это одно из важных правил ответственного содержания животных. Проект предусматривает, что у владельца при выгуле должны быть при себе средства для уборки за питомцем, а сама уборка должна осуществляться незамедлительно.

Поддержание чистоты во дворах, парках и на улицах — это простое проявление заботы об окружающих и уважения к общему пространству.

3️⃣ В каких местах необходимо использовать короткий поводок?

Проектом постановления предусмотрено использование короткого поводка либо нахождение собаки на руках при пересечении проезжей части, в лифтах, вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, многофункциональных зданий, общежитий и на детских площадках.

Это помогает владельцу лучше контролировать питомца в местах, где особенно важно обеспечить спокойное и безопасное взаимодействие с окружающими.

По информации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь