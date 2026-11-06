Указом Президент Беларуси от 22 апреля 2026 г. №136 «Об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении», совершенствуется правовое управление сферой перевозок пассажиров автомобилями-такси.

Как пояснили в филиале Транспортной инспекции по Гомельской области, оснований для приостановления стало больше. Перечень дополнен следующими основаниями: непредставление налоговой декларации, наличие задолженности по уплате налогов, представление в налоговые органы недостоверных сведений, непредставление в органы Фонда социальной защиты населения документов индивидуального учета в отношении водителей, с которыми заключены трудовые договоры, неоднократное выявление нарушения установленного порядка приема средств платежа и (или) использования кассового и иного оборудования при приеме средств платежа, а также требования, изложенные в пунктах 2.11 – 2.13 Указа Президента Республики Беларусь от 25.01.2024 №32. Данные меры направлены на пресечение деятельности организаций-однодневок.

Согласно Указу, дополняется перечень сведений, подлежащих включению в реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. При их отсутствии транспортная деятельность признается незаконной.

Указом вводится запрет на использование транспортных средств автоперевозчика, исключенного из реестра за нарушения, всеми иными перевозчиками. Повторное включение в него возможно по истечении трех месяцев.

Еще несколько нововведений. С 25 октября является незаконной и запрещается деятельность в сфере нерегулярных перевозок пассажиров в том числе и без включения сведений о периодах эксплуатации транспортных средств и работы водителей. Также, если субъект хозяйствования находится в стадии ликвидации (прекращения деятельности), то он не может включаться в реестр или вносить изменения в сведения, которые есть в реестре.

Кроме того, расширяется перечень перевозок, на которые не распространяется действие Указа от 25 января 2024 года №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

Важное изменение касающееся сокращения с шести до трех месяцев срока подачи заявления о включении в реестр сведений после их исключения за допущенные нарушения.

В этой связи, заявление о включении в реестр сведений может быть подано автомобильным перевозчиком, диспетчером автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчером такси, сведения о которых исключены из реестра за допущенные нарушения, в том числе до 25 октября 2026 г., по истечении трех месяцев со дня исключения из реестра сведений.

Вышеуказанные изменения вступили в силу с 25 октября 2026 года.

Транспортная инспекция