Визит парламентария начался с приема граждан в Кошелевском сельисполкоме. Сельчанка, проживающая в д. №18 по ул. Новой д. Кошелево, пожаловалась, что КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» периодически не забирает мусор. Чтобы животные не растягивали его, женщина вешает пакеты на дерево. После обращения к председателю райисполкома, проблема была решена. Однако спустя время неприятная ситуация вернулась. Работники коммунальной службы мусор собирают, но, по мнению сельчанки, ее дом по непонятной причине они пропускают.

Еще один житель района пришел к депутату по вопросу внесения изменений в законодательство, касающихся оформления досрочной пенсии лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Обращения останутся на контроле у парламентария.

Затем Руслан Вегера посетил Гусевицкий центр ткачества и ознакомился с его деятельностью. Парламентарию рассказали об истории мирового и местного ткачества, представили коллекцию аутентичных рушников, изделия из дерева. Сегодня мастера учреждения восстанавливают старинные технологии района, сохраняют и воссоздают древнюю технику бранного ткачества, характерную для Будакошелевщины. Они ткут традиционные рушники, пояса, скатерти, салфетки, а также современные аксессуары вроде сумок, обучают взрослых и детей. Гостям также предлагают мастер-классы на кроснах. Можно освоить базовые приемы ткачества и своими руками соткать полоску ткани или элемент узора. Мастерицы Валентина Якутович и Елена Ермакова регулярно представляют культурное наследие района на крупных площадках. В центре работает и специальная мастерская по дереву, где дети под руководством мастера восстанавливают старинные деревянные ткацкие станки и изготавливают изделия из дерева.

Руслан Вегера высоко оценил уникальность бранного ткачества, и то дело, которым занимаются мастера: «Гусевицкий центр ткачества – настоящая сокровищница нашего региона. Искренне впечатлило высочайшее качество изделий, которые создают местные мастера. Особенно ценно, что здесь бережно хранят и возрождают уникальную технологию бранного ткачества – кропотливое, требующее огромного мастерства и души искусство. Та работа, которую ведет коллектив центра по сохранению белорусских традиций и передаче их подрастающему поколению, заслуживает высокой оценки».

В ходе общения с коллективом Гусевицкой школы основной темой диалога стала роль Всебелорусского народного собрания в развитии страны. Парламентарий подчеркнул, что три десятилетия назад в стране царила неопределенность и напряженность. Распад СССР нарушил налаженные экономические связи: в один момент рухнула единая система хозяйствования, заводы потеряли поставщиков сырья и рынки сбыта. Безумная инфляция, пустые магазинные полки и дефицит товаров – таким было начало независимости. «Даже после Великой Отечественной войны такого не было. Общий спад производства составил 40%. Сельское хозяйство отброшено на 20 лет назад. Остановлено производство на многих предприятиях, растет безработица. Процветают спекуляция, честность и порядочность становятся категориями третьего сорта, разрезаны традиционные связи братских народов. Положение дел в государстве ухудшалось с каждым днем и промедление грозило катастрофой», – констатировал Руслан Николаевич.

Первое Всебелорусское народное собрание пришлось на переломный момент. Название президентского доклада на нем – «Только народ вправе решать свою судьбу» – предопределило не только суть ВНС, но и основной смысл всей общественно-политической жизни суверенной Беларуси. 19–20 октября 1996 г. во Дворце спорта собралось 4740 делегатов из разных отраслей, чтобы заложить фундамент белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики. Ее суть заключалась в том, что приоритетом является высокий уровень жизни и реальная забота о людях, была сформирована четкая стратегия развития, определившая приоритеты на годы вперед. Открытое голосование делегатов показало подавляющую поддержку решений Президента. Но главное – верность выбора белорусского народа доказало время. С 1996-го в стране начался последовательный экономический рост. За пять лет ВВП увеличился на 35,7%, объем промышленного производства – на 64,4%, инвестиции в основной капитал – на 33,2%, ввод жилья вырос на 81,1%, а реальные денежные доходы населения увеличились почти вдвое.

Если первое ВНС ставило задачу уберечь государство от катастрофы и как-то накормить страну, то второе Всебелорусское народное собрание уже ориентировало страну на дальнейшее закрепление успехов суверенной белорусской модели развития. Наша страна избрала путь эволюционных преобразований. Постепенно появились позитивные тенденции к устойчивому экономическому росту. Беларусь достигла самых высоких показателей развития из всех республик Советского Союза, и они были значительно выше тех, которые намечали. На третьем ВНС векторами новой пятилетки объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики. Особое внимание было уделено возрождению села: сделать жизнь в деревне по‑настоящему комфортной, чтобы оставались люди, готовые работать эффективно. На смену деревням пришли агрогородки. В 2005–2006 гг. было сформировано 413 агрогородков, сегодня их уже 1426. Госпрограмма возрождения и развития села заложила основу дальнейших эффективных преобразований: начали развиваться очень быстрыми темпами агроусадьбы, агроэкотуризм стал визитной карточкой страны.

Шестое Всебелорусское народное собрание знаменательно тем, что именно на нем по предложению Главы государства был дан старт конституционной реформе. Итогом этого процесса стал республиканский референдум 27 февраля 2022 г., кардинально изменивший политическую систему страны. ВНС приобрело конституционный статус, став высшим представительным органом народовластия, а его решения приобрели обязательный характер.

«Всенародное собрание доказало, что судьбоносные решения в нашей стране принимаются коллегиально, открыто и исключительно в интересах людей. За три десятилетия оно превратилось в надежного гаранта преемственности курса и нашего суверенитета, в политический щит, исключающий любые риски раскола общества, закрепив уникальную белорусскую модель демократии, в которой голос простого труженика имеет такой же вес, как и голос высшего должностного лица», – резюмировал Руслан Вегера.



В ходе визита парламентарий также посетил музейную комнату учреждения образования и ознакомился с ее экспозициями.

Татьяна Титоренко

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