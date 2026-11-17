Горки, качели – эти, казалось бы, незначительные элементы становятся настоящими индикаторами жизни в сельской местности. Появление нового оборудования на детских площадках – свидетельство того, что деревня продолжает жить, развиваться и смотреть в будущее. Примерами такого развития могут служить установленные детский игровой комплекс, стоимость которого превысила 5 тыс. руб., в д. Смычек Чеботовичского сельсовета и качели «Балансир» в д. Новая Гусевица Гусевицкого сельсовета. Эти обновления – не случайность, а результат целенаправленной работы и искренней заботы о подрастающем поколении. Подарки стали возможными благодаря слаженной работе местных сельисполкомов и, что особенно важно, неравнодушию взрослых к досугу детей. Финансирование новых элементов осуществлялось за счет средств самообложения жителей сельсоветов, а также средств, вырученных от продажи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Самообложение в сельской местности – это уникальный механизм, позволяющий гражданам, проживающим на территории сельсовета, добровольно объединять свои финансовые ресурсы для решения конкретных вопросов местного значения. Это не просто сбор денег, а инвестиция в будущее своей деревни, в благополучие детей и внуков. К сожалению, не всегда жители населенных пунктов активно участвуют в программах самообложения. Однако, как показывают примеры Смычка и Новой Гусевицы, это упущенная возможность. Когда люди объединяют усилия, когда их забота о детях становится общим делом, результаты превосходят все ожидания.

Теперь у ребят появилось еще одно любимое место для активных игр на свежем воздухе, а для родителей – дополнительная возможность провести время с детьми с пользой, наблюдая за их радостью. И в этом, безусловно, огромная заслуга самих жителей, которые своим трудом и неравнодушием делают свои деревни лучше.

Татьяна Титоренко

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