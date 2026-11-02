В Минске состоялись очередные белорусско-российские межмидовские консультации по актуальным вопросам общеевропейской безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Делегацию нашей страны на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета, российскую — замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«В ходе консультаций состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов сотрудничества Беларуси и России в рамках ОБСЕ, отношений с Европейским союзом и другими европейскими региональными организациями», — проинформировали в МИД.

Стороны подтвердили союзнический характер отношений Беларуси и России и условились о продолжении тесной координации действий, в том числе в рамках ОБСЕ в преддверии 33-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Лугано (Швейцария).