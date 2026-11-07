Беларусь и белорусы начали получать трудовые подарки к 7 ноября.

В минувшую пятницу в Минске открылась новая Городская клиническая инфекционная больница. Весьма важный объект не только для белорусской столицы, но и для страны в целом. Символическую красную ленту перерезал Президент Александр Лукашенко. Также в Минске ко Дню Октябрьской революции приурочили открытие общежития для работников социальной сферы, в Браславе — физкультурно-оздоровительного комплекса, в Кобрине — модернизированного завода «САЛЕО-Кобрин», специализирующегося на выпуске гидроцилиндров для автомобильной, сельскохозяйственной и другой техники. Перечень, понятное дело, далеко не полный. Такова добрая традиция нашей суверенной и независимой страны. Об этом и о том, почему мы не отказываемся от советского прошлого и забираем лучшее из той эпохи, рассуждают наши эксперты.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Сохранили этот праздник, а потом я подумал: чтобы люди запомнили этот праздник, особенно молодежь, давайте будем к этому празднику делать подарки белорусскому народу. Многие вещи мы сделали как подарок белорусскому народу. Это и станции Минского метрополитена, и мосты (особенно через Сож, Неман, Припять), Белорусская атомная станция… Много хороших традиций с советских времен перекочевали в наши времена.

На церемонии открытия минской Городской клинической инфекционной больницы, 30 октября 2026 года.

Основа независимости любого государства

Традиция открывать важные объекты к 7 ноября — это не только про идеологию и дань уважения истории и тем людям, которые были привержены этому празднику, на что Глава государства во время церемонии открытия инфекционной больницы также обратил внимание. Это и серьезный социально-экономический аспект. Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич проводит исторический экскурс:

— Материальная база — основа независимости любого государства. Без новых технологий, устойчивой промышленности и сельского хозяйства ни одна страна мира не может считаться суверенной. Продолжая эту традицию, Беларусь отмечает День Октябрьской революции не только как праздник идей социальной справедливости и белорусской государственности, но и как дату, к которой возводятся конкретные материальные объекты. В этом есть глубокий символизм: праздник наглядно демонстрирует, что власть в Беларуси служит народу — простому человеку, для которого создаются самые современные условия для комфортной жизни, получения медицинской помощи и образования.

Беларусь — едва ли не единственное государство на постсоветском пространстве, которое не отказалось от советского наследия. Отречение от праздника и советских традиций не сделало другие государства процветающими. Они по-прежнему используют старую советскую промышленную базу, жилой фонд, железные дороги, порты, но инфраструктура деградирует и медленно разрушается. Ни одна из республик, сделавших в свое время так называемый европейский выбор, не вернулась к объемам советского строительства и выпуска промышленной продукции. Некоторые соседи даже не могут ремонтировать панельные дома и закупать белорусские лифты, потому что присоединились к санкциям. Хотя наша страна ограничена в ресурсах, Президент требует строить не просто технологически сложные объекты, а постоянно искать способы удешевления строительства без ущерба качеству. Пример тому — корпус новой инфекционной больницы в Минске, где использован новый тип стеновых панелей и легкие металлические конструкции. Речь идет об объекте социальной сферы. Глава государства подчеркивает, что такие больницы строятся не только для минчан, но и для всего населения страны, обеспечивая равный доступ к медицине. Этот подход закреплен в Конституции, но помимо ценностей необходимы планирование, поиск ресурсов и источников государственных доходов. По сути, этим и занимается государственное управление в Беларуси, тогда как рынок и рыночная стихия в других странах, наоборот, в первую очередь сокращают социальную сферу. Сложный и дорогой объект должен окупаться, а значит, доступ к медуслугам либо отсутствует, либо они только платные. В Беларуси же прагматичный подход к строительству сочетается с социальной справедливостью.

Вполне осязаемые результаты

Вот и политолог Юрий Шевцов вторит: традиция открывать к 7 ноября социально значимые объекты естественна для белорусов, для нашей культуры. Мало того, День Октябрьской революции нынче ассоциируется у нас с вполне осязаемыми результатами:

— В памяти общества сохранился позитив, связанный с социальными сюжетами. Больницы, дороги, мелиорация, школы — это и есть та самая социальная политика. Взять хотя бы строительство БелАЭС. Благодаря этому мы получили энергетическую независимость. После распада СССР Беларусь импортировала электроэнергию.

Основным ее источником для нас была Игналинская атомная электростанция. Она остановлена. Можно себе представить, что было бы, если бы Игналинская АЭС продолжала функционировать, а Белорусской АЭС не существовало — с учетом наших отношений с Западом, в частности с Литвой. Мы бы столкнулись с большими проблемами. Сейчас у нас наблюдается устойчивый экономический рост. И даже санкционный удар не привел к падению экономики Беларуси. Но теперь надо думать, как мы будем развиваться, когда в Восточной Европе установится мир. Можно себе представить, в каком положении окажутся Украина и страны Балтии, во многом зависящие от поддержки Брюсселя. А мы можем смотреть в будущее с оптимизмом. Строительство третьего блока БелАЭС, о котором говорил Президент, даст нам шанс на еще более важную региональную роль и, самое главное, на очередной виток экономического развития.

«Мы чествуем созидательный труд»

Эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко называет 7 ноября точкой переплетения прошлого, настоящего и будущего. Об этом празднике говорит как о традиции реальных достижений во имя будущего страны и людей:

— Для каждого из нас этот день еще и напоминание о том, что мы являемся наследниками великой эпохи созидателей. И лучшая дань памяти нашим дедам — продолжать строить, развивать и беречь нашу родную Беларусь. Бережное отношение к истории в Беларуси — это признак зрелости нации. Невозможно построить крепкое будущее, если отрезать свои корни. Сохраняя память о подвигах Великой Отечественной войны, реставрируя мемориалы в Хатыни и Брестской крепости, поддерживая традиции студенческих отрядов и субботников, белорусы демонстрируют всему миру: мы ценим каждый кирпич в фундаменте нашего общего дома. Тем более что эпоха БССР оставила нам мощнейший фундамент. Минский тракторный завод, МАЗ, БЕЛАЗ, «Азот», нефтеперерабатывающие заводы и другие промышленные гиганты — все эти предприятия, составляющие сегодня гордость и основу экономики независимой Беларуси, были созданы руками советских людей.

Уважение к человеку труда, рабочим династиям, инженерам и строителям зарождалось в праздничных традициях 7 ноября и закрепилось в современной Беларуси. Мы не празднуем классовую борьбу. Мы празднуем рождение белорусской государственности и чествуем созидательный труд.

Прямая речь

Татьяна Титоренко, главный редактор газеты «Авангард»:



– День Октябрьской революции – это праздник созидания, новостроек и трудовых подарков. Это дань уважения событиям, которые изменили ход мировой истории и заложили основу белорусской государственности.

Зародившаяся в октябре 1917 года модель социального государства, основанная на принципах справедливости и народовластия, стала прочным фундаментом для развития нашей страны. Идеалы Октября вдохновляли поколения на трудовые подвиги, научные открытия и культурный рост. Сегодня мы говорим спасибо тем, кто верил в силу народа, строил новую жизнь и наше общее будущее.

По доброй традиции к этому празднику по всей стране и в нашем регионе открываются новые предприятия и социальные объекты. Так, осенью 2024 года в п. Червоное Житковичского района заработала современная котельная на местном виде топлива – белорусском торфе. Она обеспечивает теплом не только Червоное, но и аг. Семенча. Еще одним важным аспектом стало начало регулярного движения электропоездов на участке Мозырь – Калинковичи – Минск. Популярность этого маршрута подтверждает его востребованность и удобство для пассажиров. В Гомельском районе после масштабной реконструкции открылся путепровод на трассе М8 (граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины). Дороги и мосты – это кровеносная система экономики, и обновление этой развязки было жизненно необходимым. Прежний путепровод верой и правдой служил более сорока лет, но при нагрузке в 15 тыс. машин в сутки давно нуждался в модернизации. В преддверии праздника в г.п. Уваровичи открылась новая спортивная площадка, предоставляющая жителям прекрасную возможность для активного образа жизни и занятий спортом. Все эти достижения – убедительное доказательство того, что наше государство успешно развивается, следуя верным путем к главной цели – созданию сильной и процветающей Беларуси.

Масштабное созидание продолжилось и в 2025 году. Главным событием стало открытие Президентом Беларуси Александром Лукашенко пятого моста в регионе и уже второго – через Припять в Мозыре. Этот инфраструктурный объект имеет стратегическое значение не только для Мозыря и Калинковичей, но и для всей республики. В Гомеле после реконструкции принял пешеходов исторический мост через Сож.

В нынешнем году новый мост через Сож, соединяющий Ветковский район с областным центром, разгрузит транспортные потоки в российском направлении. Не менее радостным событием станет переезд отделения социальной реабилитации и абилитации инвалидов в обновленное, современное здание в Ченках, что свидетельствует о заботе государства о самых уязвимых слоях населения.

Строительство дорог, мостов и социальных объектов на Гомельщине продолжится и впредь, чтобы делать жизнь людей еще более комфортной и надежной. Каждый новый объект – это не просто инфраструктурное решение, а шаг к созданию надежного и уютного дома для нас и наших детей и напоминание о том, что День Октябрьской революции не только день памяти, но и праздник созидания, достижений и уверенности в завтрашнем дне.