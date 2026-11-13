Под руководством Председателя Совета Республики Натальи Кочановой здесь проходит седьмое за восьмой созыв выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления.

В работе принимают участие 308 человек – члены Совета Республики, руководители органов госуправления и представители депутатского корпуса всех уровней со всей страны. Будакошелевщину на мероприятии представляют председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай, председатель Губичского сельисполкома Евгений Некрашевич.

В фокусе внимания – повышение роли сельских Советов депутатов в комплексном развитии территорий, реализация гражданских инициатив, меняющих качество жизни на местах, и социальная поддержка семей с детьми.

Кроме того, сегодня состоится встреча Натальи Кочановой с председателями местных Советов депутатов, где обсудят насущные вопросы жилищного фонда, вовлечение в оборот пустующих домов и механизмы сохранения жизнедеятельности сельских населенных пунктов.

Подготовила Татьяна Титоренко