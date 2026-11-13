Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в работе парламента Республики Беларусь.

В Дзержинске Минской области состоялось выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления по вопросам деятельности сельских Советов депутатов. В нем приняли участие председатели Гомельского городского, районных и сельских Советов депутатов.

Прошла также встреча руководства Совета Республики с председателями местных Советов депутатов. В ней участвовали председатели Гомельского городского и районных Советов депутатов.

«Представители Гомельской области в Дзержинске поделились опытом как осуществляется системный переход локальных гражданских инициатив в долгосрочные практики при поддержке региональных властей и образовательных программ», – отметила сенатор.

Гомельщина официально