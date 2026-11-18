Простой человек, особенно ребенок, не имеет достаточной теоретической подготовки и практики работы с электричеством. Работники Госэнергогазнадзора, при обследовании домовладений граждан, выявляют массу нарушений по техническому состоянию электропроводок и применяемого электрооборудования, которые могут привести к электротравмам или возникновению пожаров.

Наиболее часто встречающиеся нарушения это: нарушение изоляции электропроводки по причине ее старения, использование предохранителей, электроприборов и удлинителей не заводского изготовления, эксплуатация временных электропроводок, соединение проводов из разнородных материалов (медь с алюминием) и использование электроприборов в нарушение требований указанных в паспортах заводов изготовителей.

Для того чтобы избежать трагических последствий связанных с использованием электричества в бытовых целях необходимо выполнять следующие рекомендации:

подключение групповых линий, питающих штепсельные розетки наружной установки, розетки в ванных комнатах, подвалах, гаражах, хозяйственных постройках жилых домов, а также электропроводки в действующем жилищном фонде с двухпроводными групповыми сетями нужно выполнять с обязательным использованием устройств защитного отключения (УЗО) либо автоматических выключателей дифференциального тока (по данным анализа, проведенного ГУ «Госэнергогазнадзор» до 40% несчастных случаев электротравматизма можно было избежать при использовании УЗО в системах электроснабжения);

постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, распределительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров (их изоляцией), при помощи которых электроприборы включаются в электросеть, проводите электрофизические измерения не реже 1 раза в 10 лет;

не используйте мобильные телефоны и другие электроприборы, подключенные к электрической сети во время приема ванной либо душа;

не выполняйте самостоятельный ремонт и замену электропроводки, поручите данные работы специалистам;

не эксплуатируйте электроприборы и удлинители не заводского изготовления.

не выполняйте временные электропроводки;

эксплуатируйте электроприборы в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя.

Выполнение этих рекомендаций послужит гарантом безопасности вам и вашим близким.

Буда-Кошелевская энергогазинспекция Гомельское межрайонное отделение филиала «Госэнергогазнадзора» по Гомельской области