На следующей неделе ожидаются осадки в виде мокрого снега, в связи с чем самое время заняться сменой летних шин на зимние.

Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям заранее проверить техническое состояние своих транспортных средств, подготовив их к эксплуатации в холодный сезон. С 1 декабря у всех на колесах должны быть установлены зимние шины.

В связи с началом школьных каникул в ГАИ призвали водителей к повышенной бдительности на дорогах и неукоснительному соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. Родителям, в свою очередь, рекомендовано провести с детьми беседы о правилах поведения на дороге и усилить контроль за их досугом.

Подготовила Екатерина Зайкова