Они обладают лучшим сцеплением с дорожным покрытием в условиях низких температур, а также обеспечивают хорошую управляемость и укорачивают тормозной путь.
По правилам сделать это нужно до 1 декабря, но, в условиях похолодания, лучше – раньше.
Правила вождения в зимний период
- Увеличивайте дистанцию в 2–3 раза и снижайте скорость заранее, а не в момент маневра.
- Тормозите плавно и прерывисто, избегайте резких поворотов руля и ускорений.
- На льду и в снегопад включайте ближний свет/противотуманные фары, следите за видимостью.
- На загородных трассах держитесь подальше от кромки и обочины — там чаще наледь и снежные наносы.
Подготовила Екатерина Зайкова