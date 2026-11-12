Они обладают лучшим сцеплением с дорожным покрытием в условиях низких температур, а также обеспечивают хорошую управляемость и укорачивают тормозной путь.

По правилам сделать это нужно до 1 декабря, но, в условиях похолодания, лучше – раньше.

Правила вождения в зимний период

Увеличивайте дистанцию в 2–3 раза и снижайте скорость заранее, а не в момент маневра.

и снижайте скорость заранее, а не в момент маневра. Тормозите плавно и прерывисто , избегайте резких поворотов руля и ускорений.

, избегайте резких поворотов руля и ускорений. На льду и в снегопад включайте ближний свет/противотуманные фары , следите за видимостью.

, следите за видимостью. На загородных трассах держитесь подальше от кромки и обочины — там чаще наледь и снежные наносы.

Подготовила Екатерина Зайкова