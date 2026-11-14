В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса главное статуправление области назвало актуальные цифры по агросектору.

В сельхозорганизациях области трудится 31 тысяча человек – это 6,5% от численности работающих в регионе. Средний возраст работников – 43,9 года. В пищевой промышленности – 17,8 тысячи человек (3,8%).

Удельный вес сельскохозяйственного производства в объеме валового регионального продукта в 2025 году составил 8%.

Хозяйства всех категорий Гомельщины в прошлом году произвели продукции на сумму порядка 5 млн рублей. В этом объеме 50,5% – продукция животноводства, 49,5% – растениеводства.

Гомельщина официально