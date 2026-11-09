ОВЕН. Воспользуйтесь передышкой, чтобы аккумулировать силы, скоро они вам понадобятся. Вероятно появление нового способа заработка. Скорее всего, это будет активная подработка или проект, потребующий от вас реальных усилий.

ТЕЛЕЦ. Оценивайте выгоду не только по цене, но и по тому, сколько времени и сил решение сэкономит в будущем. Рассчитывайте на финансовое поощрение или премию. Ваша дисциплинированность не останется незамеченной, сможете упрочить свои позиции в коллективе.

БЛИЗНЕЦЫ. Настало время обсудить с руководством вопрос повышения оплаты труда. Проявите уверенность. С большой долей вероятности появится срочное дело, которое потребует немедленного вмешательства и быстрых действий. Полагайтесь на внутренний голос: интуиция даст верный совет.

РАК. Разобраться в круговороте событий будет непросто. Обилие вариантов решения проблем может на время лишить вас уверенности. Проявляйте стойкость и избегайте искушений. Выходные проведите в кругу семьи, займитесь домашними делами и созданием уюта.

ЛЕВ. Представится случай проявить себя там, где недостаточно следовать инструкции. Даже если работа не связана с творчеством, нестандартная подача поможет сделать результат заметнее. В финансовых вопросах стоит распределять расходы.

ДЕВА. Будет виден прогресс в делах, которые связаны с коммерцией. Ваш жизненный потенциал окажется на высоком уровне. Чтобы с большей вероятностью добиться успеха, постарайтесь заручиться поддержкой со стороны давних партнеров.

ВЕСЫ. Творческий подход и оригинальные идеи помогут справиться с поручениями начальства. Не сомневайтесь в своих силах и не сворачивайте с начатого пути. Эмоциональное состояние будет зеркальным отражением настроения окружающих. Ищите позитив в мелочах.

СКОРПИОН. Придется самостоятельно разбираться в вопросах, касающихся настройки устройств, оформления документов или изучения новых правил на работе. Необязательно становиться специалистом во всем, достаточно понять основные принципы, чтобы контролировать ситуацию.

СТРЕЛЕЦ. Может потребоваться изменить способ достижения цели, не отказываясь от самой цели. Руководство оценит ваши старания. Есть шанс получить предложение, которое положит начало карьерному росту. Но не нужно гнаться за большим, иначе потеряете все.

КОЗЕРОГ. Продемонстрируйте свои лучшие способности по максимуму. Для друзей и семьи станьте опорой и поддержкой. В работе проявите инициативу, покажите самоотверженность общему делу. Обратитесь за помощью или помогите коллегам.

ВОДОЛЕЙ. Вероятно поступит предложение присоединиться к совместному делу, где каждый участник отвечает за отдельную часть работы. Прежде чем соглашаться, стоит выяснить, насколько понятны роли и как будет приниматься окончательное решение.

РЫБЫ. Приложите больше усилий, и все обязательно окупится. Не нарушайте своего распорядка. Составьте список дел на ближайшее будущее так, чтобы в нем оставалось достаточное количество часов на отдых. Не общайтесь с людьми, доставляющими вам дискомфорт.

Подготовила Тамара СИВИЦКАЯ