Директор ОАО «Гомельлен» Николай Бабушкин поделился мнением по итогам совещания по развитию льняной отрасли в Орше:



– Президент не просто обозначил проблемы, а конкретно и предметно определил задачи, которые сегодня стоят перед всей льняной отраслью Беларуси. Главный посыл – переход от простого выживания к системному развитию всей цепочки создания добавленной стоимости. На совещании четко определен вектор развития: порядок, дисциплина, модернизация, глубокая переработка, экономическая эффективность и ответственность на каждом этапе.

Задача перерабатывать 100% короткого льноволокна к 2030 году – ориентир, который заставляет переосмыслить все процессы. Это требует не только модернизации и внедрения новых технологий, но и, что особенно важно, жесткой дисциплины на местах. Слова Президента о том, что государство не будет бесконечно компенсировать чужую бесхозяйственность, – прямое указание на необходимость повышения нашей собственной ответственности. Он справедливо отметил, что без этого никакие финансовые вливания не дадут результата. Государственная поддержка должна быть адресной и связанной с конкретными результатами: качеством сырья, сроками выполнения работ, экономической эффективностью и отдачей. Такой подход стимулирует работать более ответственно и профессионально.

Как руководитель, я вижу, как эти факторы напрямую влияют на качество сырья и, как следствие, на экономику предприятия. Итог для меня очевиден: если мы сможем выполнить поставленные Президентом задачи, то белорусский лен действительно станет еще более сильной и конкурентоспособной отраслью.

В дальнейшем планируется разработать план мероприятий по повышению эффективности работы льноперерабатывающих предприятий, их обеспечению высокопроизводительной отечественной техникой по возделыванию льна, соблюдению отраслевых норм и правил.