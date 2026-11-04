Участник Республиканского форума трудящейся молодежи, мастер по эксплуатации системы газоснабжения и газопотребления Буда-Кошелевского РГС Илья Немцев поделился мнением о значимом мероприятии:

– На форуме получил только позитивный опыт. Подобные мероприятия – это отличная возможность для объединения активной молодежи со всех регионов страны и площадка для интересного конструктивного разговора.

Перед пленарным заседанием мы посетили один из флагманов отечественного автомобилестроения – МАЗ. Здесь не только увидел, как идет процесс сборки современного пассажирского транспорта. В ходе общения руководство предприятия рассказало о заинтересованности в притоке молодых кадров и создании условий для плодотворной работы и отдыха.

Во время пленарной части авторитетные спикеры сделали акцент на работающую молодежь, которой в Беларуси свыше 720 тысяч. Говорили о корректировке Кодекса о браке и семье и других законов, а также почему важно не быть равнодушными.

Принятие официальной резолюции Республиканского форума рабочей молодежи стало финальной точкой знакового для представителей молодого поколения мероприятия.