С приходом холодов традиционно увеличивается риск возникновения пожаров в жилом секторе. Возгорания происходят по разным причинам, однако все они связаны с нарушением элементарных правил пожарной безопасности, т.е. с человеческой беспечностью.

Цифры статистики

За 10 месяцев текущего года в Гомельской области зарегистрирован 1021 пожар, что на 8,6% превышает показатели прошлого года. На пожарах получили травмы 119 человек, от опасных факторов погибло 59 граждан.

‒ Наибольшее количество пожаров приходится на жилой фонд – свыше 80% от общего количества, – поясняет официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Вероника Матусевич. ‒ В осенне-зимний отопительный сезон традиционно фиксируется рост количества возгораний, так как в холодное время года люди больше времени проводят дома: интенсивно эксплуатируют отопительную печь, электроприборы, а курильщики чаще остаются с сигаретой в жилых помещениях. К возгораниям приводит сочетание обстоятельств и беспечность граждан.

Беспечное курение

Нежелание курильщика выходить на улицу в холодное время года действительно является одним из факторов роста пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Привычка курить в доме в сочетании с алкогольным опьянением приводит к самым страшным последствиям пожара ‒ гибели человека. С января по октябрь в Гомельской области беспечное курение унесло жизни 35 человек, в ноябре это значение уже увеличилось…

6 ноября в пятницу в двенадцатом часу ночи спасателям поступило сообщение о пожаре жилого дома в поселке Медвежий Лог Гомельского района. В ходе тушения пожара и проведения разведки под элементами обрушившихся строительных конструкций спасатели обнаружили погибшего собственника дома, пенсионера 1961 года рождения. В результате ЧС уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены жилого дома, кровля, потолочное перекрытие и имущество в хозяйственной постройке. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.



Через несколько дней пожар в Житковичском районе унёс жизнь пенсионерки 1965 года рождения.

Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Боровая поступило спасателям 8 ноября после шести часов вечера. Прибывшие работники МЧС при проведении разведки в горящей жилой комнате обнаружили погибшую хозяйку дома. В результате пожара уничтожено имущество в жилой комнате, повреждено потолочное перекрытие, закопчены стены по всей площади дома. Рассматриваемая версия причины происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Перекал печи недопустим

С наступлением холодов граждане активно топят печи, забывая о недопустимости их перекала, необходимости постоянного поддержания в исправном состоянии и своевременной чистки дымохода от сажи. К сожалению, все эти нюансы и приводят к возникновению огненных ЧП.

6 ноября около полуночи на линию 112 поступило сообщение о пожаре жилого дома и гаража в деревне Глубочица Чечерского района. Прибывшие спасатели в горящей комнате обнаружили погибшего мужчину 1970 года рождения. В результате огненного ЧП уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество в деревянном жилом доме, гараж и легковой автомобиль, находящийся внутри. Специалисты рассматривают несколько причин возникновения пожара, по одной из версий перекал печи мог стать причиной возгорания.



‒ Конечно, эксплуатировать допускается только исправные печи, ‒ поясняет Вероника Матусевич. ‒ Процесс топки необходимо постоянно контролировать, а завершать ‒ после полного прогорания углей. Использование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей для розжига недопустимо. За 10 месяцев текущего года из-за нарушения правил устройства, монтажа и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств произошло уже свыше 250 пожаров.

Не перегружайте электросеть!

Отдельное внимание необходимо уделить и электроприборам. Неисправные обогреватели, повреждённые провода, перегруженные розетки и оставленные без присмотра электроприборы могут также стать причиной возгорания.

Утром 6 ноября спасателям сообщили о пожаре жилого дома в областном центре по ул. Н.К.Крупской. Прибывшие работники МЧС в горящей жилой комнате обнаружили погибшего собственника домовладения. В результате пожара уничтожено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в деревянном доме. Специалисты устанавливают причину возникновения огненного ЧС, проводится ряд экспертиз, по одной из версий нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования могло привести к пожару.



Извещатель выигрывает время

Об автономной пожарном извещателе знают многие, если не все. Основной его задачей является раннее обнаружение дыма. Этот прибор способен спасти жизни буквально за секунды. В подтверждение этих слов: с начала года благодаря сработке автономного пожарного извещателя в стране спасено порядка 100 человек.

Внутри прибора находится специальный датчик, реагирующий на мельчайшие частицы дыма. Устанавливать извещатель необходимо в каждой жилой комнате на потолке либо на стене от 10 до 30 сантиметров от потолка.

Автономный пожарный извещатель спас жильцов квартиры в Минске

‒ Само наличие извещателя недостаточно — он должен быть исправен. Регулярно проверяйте устройство кнопкой тестирования, следите за батарейкой. Извещатель не тушит огонь и не заменяет осторожность, но он предупреждает об опасности раньше, чем её могут заметить люди. Это простое и доступное устройство помогает выиграть время — а при пожаре именно время нередко становится решающим, ‒ добавила Вероника Матусевич.

Пожар проще предупредить, чем ликвидировать его последствия. Соблюдение правил безопасности, исправное печное оборудование и электроприборы, внимательное отношение к источникам огня помогут защитить дом и жизнь близких.

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