Порядок выплаты больничных при первом трудоустройстве, смене нанимателя и работе по совместительству напомнили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Если человек недавно устроился на первую работу, то небольшой стаж сам по себе не лишает права на пособие. При стаже уплаты взносов менее 10 лет его рассчитывают из 80% среднедневного заработка. В том случае, если среднедневной заработок для расчета больничного получится маленький, за основу будет взят размер минимальной заработной платы (МЗП) при условии, что за работника в период его занятости уплачивались обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование в размере, исчисленном из размера МЗП. Минимальный размер рассчитывают из МЗП за месяц, предшествующий месяцу начала больничного. При неполном рабочем времени учитывают установленную ставку, а при болезни в течение части месяца — количество календарных дней больничного.

При расчете размера выплаты больничного заработок берут за 18 календарных месяцев, предшествующих кварталу, в котором начался больничный. При этом в расчет включают заработок у всех нанимателей за 18 календарных месяцев, предшествующих кварталу начала больничного, с которого начислялись взносы на социальное страхование. Смена работы не обнуляет и стаж уплаты взносов. Сведения для расчета наниматель получает от Фонда социальной защиты населения (ФСЗН).

При работе по совместительству пособие назначают по основному месту работы, учитывая заработок по совместительству за расчетный период. Если основного места работы нет — по одному из мест работы по совместительству, которое выберет работник. При этом работник должен быть нетрудоспособен по всем местам работы по трудовым договорам. Получать пособие по основной работе и одновременно продолжать работать по совместительству нельзя.

Если работник заболел после увольнения, то он может получить пособие в порядке исключения, если одновременно соблюдены условия: заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольнения, нетрудоспособность продолжалась 30 и более календарных дней, трудовой договор прекращен по уважительной причине. Решение принимает комиссия по назначению пособий областного или Минского городского управления ФСЗН. Размер пособия — 70% среднедневного заработка.

За период получения пенсии или действия гражданско-правового договора пособие не назначают. Этот порядок не распространяется на увольнение с работы по совместительству. Обратиться за пособием нужно не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания больничного по временной нетрудоспособности и не позднее шести месяцев от начала случая по беременности и родам.