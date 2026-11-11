Отдел внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома приглашает выпускников учебных заведений района стать курсантом учреждений образования системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь, а это учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» и учреждение образования «Колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Для того что бы стать курсантом наших учебных заведений необходимо до 15 апреля 2027 года подать в отдел внутренних дел по месту жительства заявление о поступлении для оформления личного дела абитуриента, пройти медицинскую комиссию, сдать централизованный экзамен по русскому (белорусскому) языку на выбор, обществоведению и истории Беларуси в контексте всемирной истории. Необходимо отметить, что Колледж МВД Республики Беларусь принимают по среднему баллу аттестата после окончания 11 классов.

В случае зачисления на дневную форму обучения в учреждения образования системы МВД Республики Беларусь, на весь период обучения предоставляется полное государственное обеспечение на период обучения (бесплатное проживание в общежитии, бесплатное форменное обмундирование и трехразовое питание, медобслуживание, повышенное денежное довольствие, гарантированное трудоустройство по окончании обучения). По окончании обучения вам присваивается специальное звание «лейтенант милиции» и выдается диплом установленного образца по специальности «Правоведение» с присвоением квалификации «юрист».

Также отдел внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома информирует о том, что осуществляется прием документов в специализированный лицей МВД Республики Беларусь. Зачисление абитуриентов проводится в 7, 8, 9 и 10 классы. Абитуриенты сдают два вступительных испытания в письменной форме по учебным предметам «Математика» и «Русский язык» или «Белорусский язык» (по выбору абитуриента).

Более подробную информацию о порядке поступления в учебные заведения Министерства внутренних дел Республики Беларусь вы можете получить обратившись в отдел внутренних дел Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, расположенного по адресу г. Буда-Кошелево, ул. Пионерская д. 2 или по телефону 8 (02336) 4-73-85.

По информации Буда-Кошелевского РОВД