Как утилизировать старые автомобильные покрышки в сезон их замены, рассказали в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Изношенные шины не относятся к обычным коммунальным отходам: для них установлен отдельный порядок обращения.

Согласно схеме обращения с коммунальными отходами, в Минске шины можно сдать в организованные места временного хранения в гаражных кооперативах — для их членов, а также в пункты приема вторичных материальных ресурсов. Кроме того, шины можно выбросить в специальные отсеки на контейнерных площадках и модульных конструкциях закрытого типа, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов.

В Мингоркомприроды подчеркнули, что изношенные шины запрещается выбрасывать в обычные контейнеры для коммунальных отходов и оставлять возле мусороприемных камер многоквартирных жилых домов. В комитете также напомнили, что переработка шин позволяет использовать полученное сырье для производства новых изделий и тем самым помогает сохранять окружающую среду.