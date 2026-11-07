Комитетом государственного контроля с 10 по 20 ноября будет проводиться опрос «О проблемных вопросах упрощенного порядка строительства индивидуального жилья», цель которого выявление волнующих граждан проблемных вопросов реализации такого порядка возведения (реконструкции) жилья, оказания содействия им со стороны органов местной власти, а также выявление необходимости совершенствования законодательства в данной сфере.

Опрос будет размещен на сайте Комитета государственного контроля kgk.gov.by в разделе «Медиа», вкладка «Интернет-опрос».

Комитет государственного контроля Гомельской области