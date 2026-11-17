Многие покупают биологически активные добавки, рассчитывая улучшить состояние кожи, наладить работу кишечника, укрепить иммунитет или замедлить старение. Однако далеко не все обещания производителей подтверждаются научными исследованиями.

О том, какие популярные БАДы не имеют убедительных доказательств эффективности, рассказала врач-гигиенист Олеся Сидукова.

Коллаген

Коллаген часто рекламируют как средство для упругости кожи и здоровья суставов. Однако после попадания в организм он расщепляется в пищеварительной системе до аминокислот и небольших пептидов, пишет агентство «Минск-Новости».

Организм использует их для разных процессов, но нет гарантии, что они попадут именно в кожу или суставы. Поэтому рассчитывать на гарантированное избавление от морщин и проблем с суставами благодаря питьевому коллагену не стоит.

Пробиотики

Пробиотики обещают восстановить микрофлору кишечника и улучшить пищеварение. Однако их действие зависит от конкретных штаммов бактерий и состояния здоровья человека.

Эффективность некоторых штаммов подтверждена исследованиями при определенных проблемах, например при диарее, связанной с приемом антибиотиков. Но это не означает, что любые пробиотические комплексы помогают при всех нарушениях пищеварения. Более того, бесконтрольный прием таких добавок может быть нежелательным и в отдельных случаях приводить к побочным эффектам.

Поливитамины

Комплексные витамины часто принимают для профилактики дефицита полезных веществ. Однако здоровому человеку, который полноценно и разнообразно питается, дополнительный прием поливитаминов обычно не дает заметной пользы.

При этом избыток некоторых витаминов, особенно жирорастворимых, способен накапливаться в организме и оказывать токсическое действие.

Хлорофилл и гиалуроновая кислота

Хлорофилл рекламируют как средство для очищения организма и защиты от вредного воздействия окружающей среды. Однако научных подтверждений таких эффектов пока недостаточно. При этом прием добавки может, например, изменить цвет стула на зеленый.

Питьевую гиалуроновую кислоту предлагают для увлажнения кожи и поддержки суставов. Но ее эффективность при приеме внутрь пока не имеет достаточного научного подтверждения. Усвоение вещества зависит в том числе от размера молекул и особенностей организма.

Антиоксиданты

Витамины С и Е, а также бета-каротин долгое время считались средствами защиты от старения и онкологических заболеваний. Однако крупные исследования не подтвердили, что прием высоких доз этих веществ снижает риск смерти или защищает от рака.

Более того, в некоторых случаях эффект может быть противоположным. Например, исследования показали, что прием бета-каротина в высоких дозах у курильщиков способен повышать риск развития рака легких.

mlyn.by