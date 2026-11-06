Размеры взносов на пенсионное и социальное страхование для разных категорий граждан напомнили в Министерстве труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Работодатели обязаны уплачивать взносы в ФСЗН за работающих граждан в размере 34% от их фонда заработной платы труда (пенсионное страхование — 28%, социальное страхование — 6%).

Работающие граждане — 1% своего заработка (на пенсионное страхование). Работодатель удерживает 1% с работника и самостоятельно перечисляет взносы в ФСЗН.

Для индивидуальных предпринимателей размер взносов составляет 35% (пенсионное страхование — 29%, социальное страхование — 6%), сумма платежа будет зависеть от фактических доходов.

Адвокаты и нотариусы уплачивают взнос в размере 35% (пенсионное страхование — 29%, социальное страхование — 6%) от суммы определенного ими дохода, но не ниже минимальной заработной платы.

Плательщики налога на профессиональный доход (НПД) — 60% от суммы НПД (на пенсионное страхование). Министерство по налогам и сборам самостоятельно перечисляет взносы в ФСЗН от суммы уплаченного НПД. Плательщикам НПД предоставлено право добровольной доплаты взносов в ФСЗН для формирования страхового стажа.

Для физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность с уплатой единого налога, физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность с уплатой ремесленного сбора, а также для физических лиц, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма с уплатой сбора взнос составляет 29% от суммы определенного ими дохода, но не ниже минимальной заработной платы (идет на пенсионное страхование).