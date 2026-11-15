О том, как сложился нынешний сезон для коллектива ОАО «Гомельлен», и планах на будущее корреспонденту «Авангарда» рассказал директор предприятия Николай Бабушкин.

Руководитель отметил, что завершение строительства и ввод в эксплуатацию линии котонизации короткого волокна и хранилища для льнотресты станет достойным завершением года для предприятия, открывая для льноводов новые перспективы для развития и укрепления материально-технической базы.

В целом порадовал выращенный урожай: благодаря слаженной работе в полях получили однотонную, серого цвета тресту: лен перевернули на вторую сторону и он успел вылежаться как следует. За 9 месяцев переработано 2717,16 тонны тресты, выработано 642,86 тонны льноволокна при плане 585. Впервые за последние несколько лет с конвейера сходит длинное волокно номерами 11 и 12. Уже выполнен госзаказ по длинному, закрывают по короткому, в полном объеме заготовлены семена. В завершающей стадии и полевые работы: на землях площадью 1100 га (таких объемов на предприятии придерживаются на протяжении последних лет) вспахали зябь и внесли калийные удобрения, способствующие гибкости и прочности тресты. Все это позволяет льноводам быть уверенными в хорошем урожае в следующем сезоне.

Как отмечает Николай Бабушкин, не подвела в этом году и техника. Благодаря вышедшей с ремонта второй теребилки теребление льна закончили на месяц раньше. Машинно-тракторный парк пополнился еще 3 единицами: за счет средств областного бюджета приобретены энергонасыщенный трактор МТЗ-3522 для обработки почвы, МАЗ – для перевозки льнотресты с полей и прицепной льнокомбайн «Двина».

На льнозаводе сложилась давняя добрая традиция – работают трудовые династии. Это значит, что дело льноводов живет, а мастерство передается из поколения в поколение. Так, в цехе короткого волокна в одной смене, практически плечом к плечу, уже 6 лет работают Дмитрий и Галина Громыко из н.п. Боец. К слову, трудностей, как добраться на работу и обратно, у них не возникает: служебный транспорт доставляет работников из Ховхло, Старой Буды, Бацуни. Галина Владимировна отвечает за сортировку короткого волокна, ее сын Дмитрий – оператор куделеприготовительного агрегата, где короткое волокно мнется и выходит пышное, мягкое, чистое. К тому же, если случается поломка на линии, Дмитрий – первый помощник, так как хорошо разбирается в технике. Мать и сына Громыко ценят как добросовестных и ответственных работников. Они, в свою очередь, отмечают заботу и внимание со стороны руководства. Неслучайно Галина Владимировна поделилась, что в следующем году ей на заслуженный отдых, но, если позволит здоровье, обязательно останется работать.

Мастер смены Наталья Василенко в ответственной должности только второй месяц, приняв эстафету от опытного мастера Елены Шаклановой. Кстати, ее трудовая деятельность начиналась именно здесь, на льняном производстве, еще в 1990-м. Потом долгое время трудилась в животноводстве, полеводом. А два года назад вернулась, став бригадиром и правой рукой мастера смены. Под началом Елены Шаклановой освоила все участки в цехе. Сегодня в обязанности Натальи Викторовны входит не только организация работы смены, контроль за качеством продукции, но и ведение документации и отчетности. «Работы не боимся, и трудности нам не страшны», – такой девиз у жизнерадостной и приветливой Натальи Василенко и ее команды.

О том, что учиться и расти профессионально никогда не поздно, демонстрирует и главный энергетик Сергей Вагапов. Начинал со слесаря в смене, но имеющаяся профессия радиомеханика и переобучение помогли быстро освоиться в энергетическом хозяйстве предприятия. Сегодня с пультами управления, двигателями на линии, тепловым хозяйством и водоснабжением Сергей Валерьевич на «ты». Ответственным экзаменом для себя считает монтаж линии котонизации. При этом совмещает должность завскладом и заправщика. Сергей Вагапов не стоит на месте, в планах – заменить имеющиеся пульты управления на преобразователи, которые экономят электроэнергию и проще в эксплуатации.

– Если говорить о планах предприятия в целом, то силами сформированной строительной бригады продолжим ремонтировать производственные помещения, благоустраивать территорию, обновим систему вентиляции. Рассчитываем на новые предложения и сотрудничество с потенциальными инвесторами в ходе намеченной поездки в КНР на международную выставку технологического оборудования для текстильной промышленности. Это позволит предприятию модернизировать производство и развиваться дальше, – выразил уверенность Николай Бабушкин.

Наталья НИКОЛАЕВА

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