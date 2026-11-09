Президент Беларуси Александр Лукашенко требует в полной мере реализовать его прежнее поручение о создании в небольших населенных пунктах страны мини-пекарен со свежей выпечкой и хлебом. Об этом он заявил на рабочем совещании, которое завершило семинар о современных подходах к региональному развитию на примере Шкловского района, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сколько по моему поручению ты создал таких мини-хлебопекарен — частных, государственных и так далее?» — спросил глава государства у председателя Могилевского облисполкома Анатолия Исаченко.

Руководитель региона доложил, что выпечка и хлеб есть в торговой сети «Корона», которая работает в районе, а также в магазинах потребкооперации.

Александр Лукашенко, однако, подчеркнул, что речь не об этом. Наличие хлеба и других мучных изделий в обычных магазинах — это одно, а пекарня со свежей выпечкой на месте — это другое. И одно не отрицает другого. «Копеечное производство, затраты совсем небольшие — такие маленькие пекарни на селе, в агрогородках», — сказал он.

Президент предлагает в этом вопросе поддерживать и частную инициативу, а не только создавать такие пекарни силами государства.

«Если Президент сказал, вы должны были сделать, но не сделали. Это к исполнительской дисциплине. Я вас не заставляю делать это там, где это не надо. Там, где можно. А это нужно делать. И таких у нас сотня-две по стране есть мест, где надо сделать», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил главе Администрации Президента Дмитрию Крутому взять этот вопрос на контроль. «И пусть шевелятся. План составили — где магазинчики надо построить, где молочно-товарные комплексы, а где-то — горячий хлеб», — сказал Президент.